eToro – en app til dig, der vil handle med aktier

eToro er nemlig en app, der kan bruges selv af helt nybegyndere, når det kommer til aktiehandel. Læs videre her, hvis du er interesseret i at vide mere om eToro, og alt hvad eToro kan tilbyde dig som bruger.

Hvad er eToro for en app?

Helt kort fortalt så er eToro en social handelsplatform, hvor du kan købe og sælge aktier. Det er en af de mest brugte sociale handelsplatforme i verden med over 20 millioner brugere fordelt i mange forskellige lande. Da appen blev grundlagt i 2007, blev den hurtigt populær. Det er især, fordi du kan handle med aktier uden kurtage og på grund af den sociale dimension, som man ikke normalt møder på andre aktiehandelsplatforme. Her er der dog mulighed for at interagere med andre handlende. Appen minder derfor på mange måder om enhver anden social medieplatform – bortset fra at denne app har fuldt fokus på handel. Læs mere om eToro erfaringer.

Hvem kan bruge eToro?

Det korte svar er faktisk: alle over 18 år. Der er nemlig en aldersgrænse på 18 år, hvis du ønsker at åbne en pengekonto på eToro-appen. Du kan dog godt bruge demoversionen, når du er under 18, men det vil blive forklaret senere i artiklen.

En klar fordel ved eToro er netop, at alle har mulighed for at bruge den, og også at alle kan lære at bruge eToro på en god måde. Den sociale del af appen giver brugerne mulighed for at lære, hvordan man handler med aktier fra de andre brugere. De handlende kan hjælpe hinanden, og på den måde tage del i hinandens succes. Som bruger kan du følge en dygtig aktiehandler og kopiere hans/hendes handler, og på den måde langsomt blive bedre til selv at handle.

Er eToro en sikker app?

Aktiehandel er naturligvis aldrig 100% sikkert. Man må satse lidt for at kunne vinde, men eToro er en meget sikker app at handle på. Appen følger alle retningslinjerne, og du behøver derfor ikke at bekymre dig om noget i den retning. Hvis du derimod er bekymret for, at du ikke har godt nok kendskab til aktiehandel, så kan du prøve demoversionen af appen. Her får du lov til at lave en profil, hvor du handler med virtuelle, simulerede penge og på den måde, får afprøvet appen uden at miste noget.