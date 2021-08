Er Rødovre erhvervsvenlig?

Konservative ønsker, at Rødovre Kommune dropper den såkaldte dækningsafgift på 10 promille på forretningsejendomme. Foto: Arkiv

læserbrev Borgmester Britt Jensen annoncerer i Rødovre Lokal Nyt, at Socialdemokratiet står i spidsen for en ny ambitiøs erhvervspolitik, samt at erhvervslivet skal have gode rammer for at drive virksomhed i kommunen. Konservative kan ikke være mere enig i at erhvervslivet skal have gode rammer.

Af Mogens Brauer, KB-medlem i Rødovre for Det Konservative Folkeparti

Især efter den lange nedlukning pga. Covid-19 har mange virksomheder og forretninger både gæld og efterslæb i indtjeningen.

Først og fremmest ønsker vi, at Rødovre helt dropper den såkaldte dækningsafgift på 10 promille på forretningsejendomme. Det har 61 ud af 98 kommuner valgt at gøre, mens 27 kommuner ligger mellem 1 og 9 promille. Kun 10 kommuner – heriblandt Rødovre – vælger de maksimale 10 promille.

Gode rammer for at drive virksomhed kan også forbindes med at kommunen konkurrenceudsætter kommunale opgaver. Dansk Industri har netop påvist, at godt to ud af tre S-kommuner har hjemtaget et stigende antal opgaver de senere år.

Rødovre Kommune ligger lavt mht. konkurrenceudsættelse, bl.a. fordi man har valgt at hjemtage både affaldshåndtering og rottebekæmpelse. Vi har fra konservativ side kæmpet for at opgaverne kom i udbud, men forgæves. Men vi har dog fået de øvrige partier med på, at der udarbejdes en analyse af konkurrenceudsættelsen i Rødovre i forhold til nabokommuner i hovedstaden.

