 DJ Flæske spiller farvelsangene til støttefest

DJ Flæske, der tidligere har lavet fester og støttet alt fra ensomme, unge og Dyreværnet spiller op til festen torsdag på Rødager Bodega. Overskuddet går til at sende Rockin Shads på koncertturne på Rødovres plejehjem Foto: Arkiv

De ældre på byens plejehjem er måske ikke lige de første, der svinger basarmen til DJ Flæskes numre, men derfor kan den lokale DJ jo godt vende plader til torsdagens farvelfest. Overskuddet går nemlig til at sende et old school pigtrådsband rundt på plejehjemmene, når vi siger farvel til vores redaktør gennem en livstid, André Bentsen.

Af André Bentsen

Han er kendt fra et hav af fester på hele Sjælland, og der er altid fest, når han spiller op. Ja sågar også, når han kører rundt i sin partybus. Torsdag aften klokken 21, træder DJ Flæske igen til og støtter et godt formål, når vi siger farvel til vores redaktør gennem mange år, André Bentsen, men vigtigere endnu, samler penge ind til at skabe liv og glæde på Rødovres plejehjem.

Overskuddet fra farvelfesten går nemlig til at sende Rockin’ Shads på koncertturné på de plejehjem, der gerne vil giver beboerne én på opleveren.

”Jeg har altid sagt ja til at hjælpe Rødovre Lokal Nyt og andre af de lokale foreninger, når der er gode formål, som gør en forskel. Jo mere lokalt det bliver, jo mere får jeg altid lyst til selv at træde til, og jeg ved fra min egen vennekreds, at tiden med restriktioner og isolation har været rigtig hård for mange af plejehjemsbeboerne,” starter DJ Flæske, der går under det borgerlige navn, Flemming Vangskov.

Kom og vær med på torsdag

Han håber derfor, at mange vil komme og feste med på Rødager på torsdag, også når de første gratis øl er drukket.

”Jeg synes jo, man skal komme fra start og sige farvel til redaktøren, som jeg har haft fornøjelsen af at lave mange ungdomsfester sammen med her i Rødovre og på den måde samlet tusindvis af kroner ind til blandt andet headspace, så unge kunne få hjælp,” siger han og fortsætter:

”Denne gang giver Rødager Bodega så overskuddet til, at de ældste også kan få en på opleveren. Det synes jeg er en perfekt afrunding på vores samarbejde. Og så er det jo nok bedst, at det er bandet med 60’ermusikken, der kommer ud og underholder de ældre. Så skal jeg nok sørge for, at festen fortsætter lidt ekstra på torsdag,” slutter han.