Derfor flyves der over Rødovre

Helle Munkebo Pultz var hurtig med kamera og zoomlinse, da denne prægtige maskine fløj over hendes have i Rødovre torsdag aften. Foto: Helle Munkebo Pultz

flytrafik I de senere dage har der været mange lavtflyvende flyvemaskiner over Rødovre til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup. Forklaringen skyldes ikke vind- og vejrforhold og du kan forvente trafik på himlen et stykke tid endnu.

Af Christian Valsted

Det hører til sjældenhederne, at der suser store SAS-maskiner over luftrummet i Rødovre, men i de senere dage har man som borger nærmest ikke kunne undgå at se de store maskiner på himlen, hvis man rettede blikket opad.

”Til min store overraskelse er vi her i Rødovre pludselig blevet centrum for flyruter enten til eller fra Lufthavnen i Kastrup. Flyene kommer med få minutters mellemrum,” skriver Pia Isert fra Voldumvej blandt andet til Lokal Nyt.

Den øgede trafik har fået mange til tasterne i den lokale facebookgruppe ’Facebook Rødovre’, hvor nogle er irriterede over larmen, mens andre glæder sig over, at der igen er liv og gang i lufttrafikken.

Og hvis du hører til den gruppe af borgere, der synes det er herligt med lidt underholdning på aftenhimlen, så kan du glæde dig over, at det varer ved lidt endnu.

Hvis du modsat er træt at larmen, så skulle det meget gerne stoppe den 20. august.

Overflyvningerne over Rødovre skyldes at Københavns Lufthavn er i gang med belægningsarbejde på en af de østlige start- og landingsbaner i Kastrup.

”Arbejdet forventes færdigt fredag den 20. august. Banen vil være døgnlukket i perioden og al trafik vil blive afviklet på den vestlige bane,” oplyser Københavns lufthavn i et skriv på Facebook

