Danmarks Førende Misbrugscenter

Har du mistanke om at du har brug for alkoholbehandling eller hjælp til lignende form for misbrug? Så skal du læse med her. I denne artikel vil vi snakke lidt mere om, hvordan du kan få en plads på landets førende misbrugscenter og hvad du ellers kan gøre for at hjælpe dig selv af med misbruget. Læs med her hvis det er noget der har interesser og relevans for dig.

Kontakt misbrugscentret og fortæl dem din situation

Hvis du gerne vil have en plads til misbrugscentret, så er det en god ide simpelthen at tage kontakt til dem og forklare din situation overfor dem. De er til netop for at hjælpe folk som dig og vil med garanti meget gerne lytte til, hvad du har at sige.

Nogle gange kan der dog være ventelister på misbrugscentret og man må dermed vente lidt, før det kan blive ens egen tur. Det kan være svært at belære sig på, men sådan er det nu engang i en verden, hvor der sjældent er nok plads til de mennesker, som har brug for hjælp og misbrugsbehandling.

I mellemtiden kan du selv gøre en del for at rette op på dit misbrug.

Tag en snak med lægen

Det er en god ide at tage en god snak med dine læge omkring det, hvis du gerne vil i misbrugsbehandling. Mange gange kan han eller hun hjælpe dig videre i systemet. Og hvis du skal i misbrugsbehandling, så kan han eller hun ofte tilbyde andre midler end lige netop en plads på landets førende misbrugscenter. Han eller hun kan i stedet tilbyde noget medicin, som kan hjælpe dig med at stoppe dit overforbrug.

Det er også en god ide at lede efter forskellige terapiformer, som muligvis kan hjælpe dig i stedet for. Ofte er det netop det som misbrugsbehandling indebærer; at man kigger på roden til problemet og grunden til at man egentlig drikker.

Mød andre i misbrugsbehandling

Det kan være meget gavnligt for dig at møde andre, som også er i misbrugsbehandling for den samme form for misbrug, som du døjer med. Det kan være meget givende, at man møder andre mennesker som har præcis samme problemstillinger som en selv.

På den måde kan man lære rigtig meget af hinanden og udveksle erfaringer omkring hvad der fungerer for en selv. Og det kan hjælpe en meget i ens egen misbrugsbehandling og med at få et liv, som ikke er styret af ens misbrug.