Dagcreme er ikke nok: Derfor skal du bruge natcreme til hud

SPONSORERET INDHOLD Kort fortalt skal du bruge natcreme for at forsyne din hud med de byggesten, den skal bruge for at genopbygge sig selv over nattens løb. Natcreme adskiller sig fra dagcreme ved, at dagcremes formål først og fremmest er at beskytte mod gener, din hud kan møde over dagens løb primært fra solens skadelige uv-stråler, men også fra forurenet luft som bilos. Hvorimod natcreme er til at genopbygge.

Af SPONSORERET INDHOLD

Med natcremer kommer huden sig hurtigt

Hvilken type natcreme skal du bruge? Svaret afhænger ikke overraskende af din hudtype, for du skal selvfølgelig ikke bruge den samme type natcreme til fedtet hud, som du ville bruge til tør hud. Målet er hverken at have alt for uren hud med talgknopper eller en alt for fedtfattig hud med de hyppige blodsprængninger, som sådan en hudtype medfører. Med natcremen når du den gyldne middelvej.

Undgå fedtrig natcreme til fedtet hud

Fedtet hud får du bugt med, når du vælger en natcreme med meget lavt fedtindhold, men med høj fugtighed. Det vigtige her er bare, at du ikke gør din hud endnu mere fedtet, end den allerede er, ved at bruge alt for næringsrige hudcremer. I stedet burde du bruge en creme, der gør huden mere fugtig og har en regulerende virkning over for talg. Med sådan en creme undgår du skinnende hud.

Fedtfattig hud skal bare have fedt – men hvad med tør og sart hud?

Ved fedtfattig hud kan du bare gå amok med de fedtrige hudcremer, hvilket ikke kræver nogen videre forklaring. Står du med tør hud eller sensitiv hud, skal du tænke på andet end bare indholdet af fedt i din hudcreme. Ved tør hud skal du selvfølgelig have høj fugtighed, og ved den sarte hud vil højt næringsindhold i cremen være aktuelt, da den hudtype har brug for flere byggesten end andre.

Ved du ikke, hvilken hudtype du har?

Er du i tvivl om, hvilken hudtype du har? Ved ekstreme tilfælde af sart, fedtet eller tør hud skal der sjældent de store undersøgelser til at konkludere noget med sikkerhed, for du vil vide det ved hhv. den hyppige rødmen, hudorme og førnævnte blodsprængninger. For at vide det med sikkerhed kan du vaske ansigtet i vand, så det renses for skidt, creme og makeup, for så at se dig i spejlet i dagslys.

Du kan få din hudtype vurderet hos en kosmetolog, hvis du ikke gider gættelegene.