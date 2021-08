Biler punkterede ved vejarbejde: Årsagen var et kæmpe hul i vejen

Efter uheldet sikrede Mia og en anden bilist, at afmærkningen blev forbedret og kort efter ankom Vej & Park og lagde en ekstra køreplade ud. Der har ikke været problemer på strækningen efterfølgende, og vejarbejdet blev afsluttet efter planen natten til fredag. Foto: Mia Dam Rasmussen Foto: Mia Dam Rasmussen

uheld Et vejarbejde, hvor et skybrud kom på tværs efter håndværkerne var gået hjem, skabte trafikale problemer i eftermiddagstrafikken, da de store vandmængder fik asfalten til at kollapse.

Af Michael Hansen

Det var en kombination af et arbejde på fjernvarmeledninger, et kraftigt regnskyl og en manglende ekstra køreplade, der tirsdag eftermiddag betød, at flere bilister punkterede og fik skader på deres hjul i vejarbejdet i krydset mellem Islevdalvej og Erhvervsvej.

”Det, der er sket, er, at det kraftige regnvejr skyller noget grus og spuns væk, som betyder, at understøtningen forsvinder. Det gør så, at asfalten bliver kørt gradvist ned, og på grund af den manglede understøtning bliver asfalten presset ned, når folk har kørt over vejarbejdet. På et tidspunkt er hullet så faldet sammen, og spredt sig udover de køreplader, der allerede lå der. Det betyder, at der ender med at mangle en køreplade til at dække det nye hul”, forklarer Anders Møller, chef i Vej & Park.

Mias bil fik en tur

En af de bilister, som fik sig en ubehagelig oplevelse på vej hjem fra arbejde, var Mia Dam Rasmussen, som havde følgende oplevelse af, hvad der skete på Islevdalvej omkring 16.30.

”Da jeg kører over lyskrydset ved Flügger, falder min bil pludseligt ned i et hul. Der lyder et brag, og jeg bremser bilen. Da jeg stiger ud og kigger ned på vejen, kigger jeg lige ned i et hul på 80-100 centimeter, hvor jeg kan se at asfalten er faldet sammen. Mit fordæk er helt punkteret, men jeg fik heldigvis bremset hurtigt, inden bagdækket fik samme tur. Imens jeg kigger på skaderne, fortæller en forbipasserende, at der er flere der har været samme tur igennem. Med hjælp fra ham, får jeg kørt min bil ind til siden”, fortæller Mia Dam Rasmussen.

Efter uheldet måtte Mias bil en tur på værksted, hvor der heldigvis kun var sket skade på det venstre fordæk, men Mia fortæller, at andre bilisterne ikke slap lige så heldigt, som hende. Hun har efterfølgende været i kontakt med Rødovre Kommune, som fortæller, at hun skal sende en mail til entreprenøren, som vil indgå i dialog med Mias forsikring i forhold til erstatning af skaderne.

Artiklen fortsætter under billedet…

Entreprenøren beklager

Det var entreprenøren Vand & Fjernvarme Service Aps, som udførte vejarbejdet, og det er på baggrund af deres redegørelse, at hændelsesforløbet er blevet klarlagt. I redegørelsen har de primært brugt aften- og nattetimerne på at lave skære-slibe og svejsearbejde på fjernvarmeledninger for at genere mindst mulige bilister. De har så stoppet deres arbejde klokken 06 og lagt køreplader ud for så at fortsætte deres arbejde senere om aftenen. I den mellemliggende periode har et kraftigt regnskyl ramt, og det er der, at skaden er sket.

”Vi er jo selvfølgelig pisseærgerlige, da det er vores ansvar, og vi kan kun beklage. Vi påtager os det fulde ansvar. Fejlen er sket på grund af det skybrud, som har ramt, efter vi var færdige derude, hvor det grus og sand, som vi lagt er blevet skyllet væk”, fortæller Søren Jensen, som er ejer af Vand & Fjernvarme Service Aps.

Fejlen rettet

Vej & Park modtog en henvendelse fra politiet om problemet ved 17-tiden tirsdag, og de tog omgående ud og lavede damage control ved at smide en ekstra køreplade ud, så trafikken i området kunne køre sikkert igen og uden yderligere uheld. De har desuden indskærpet kommunens regler over den pågældende entreprenør.

Hullet bliver lukket torsdag nat, når vejarbejdet er endeligt færdigt og har ikke siden været genstand for flere problemer.