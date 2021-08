Bevar din pæne hud til centerturene

SPONSORERET INDHOLD Uanset hvor mange år ældre du er blevet, siden du som teenager med velplejet hud og glimrende stil gik rundt i Rødovre Centrum, vil du nok for evigt længes efter dengang, hvor huden viste sig fra sin bedste side. I 30-35-årsalderen begynder din krops produktionsniveau af kollagen at falde, hvilket har konsekvenser.

Kollagentilskuddets fordele

Kollagen produceres som nævnt af din egen krop, hvilket jo ikke er at klage over, da det har en betydning for diverse funktioner i ethvert legeme. Det er bl.a. hjerne, hjerte, led, knogler, muskler, blodkar, hud, negle, brusk, hornhinder, hår, tænker m.m., hvortil kollagen rent faktisk spiller en rolle. Det er dog primært huden, man fokuserer på, når man snakker om kollagentilskud. Er det derfor en af de andre kropsligheder, du ønsker plejet ekstra, skal du sandsynligvis finde på en erstatning for kollagen. Kollagen sænker farten af progressionen i din rynkedannelse og appelsinhudsdannelse, ligesom det hjælper din hud med at hele skader indefra. Det vil mange sætte pris på, hvis de er begyndt at kunne se en forøgelse af vedblivende sår, rynker osv., hvor de førhen har oplevet, at disse ting forsvandt relativt hurtigt efter opstandelsen af dem.

Kollagen i forskellige former

Kollagen kan du bl.a. tage som almindelige multivitaminpiller. Dog er der derudover et par alternativer. Dem vil du muligvis foretrække, hvis du tilhører gruppen af mennesker, der har svært ved at sluge piller. Du kan nemlig tage kollagen gennem pulver og creme. Pulveret fungerer ved, at det kommes i en væske – vand eller juice eksempelvis – hvorefter du ganske enkelt drikker væsken og dermed samtidigt indtager og optager kollagenpulveret deri. Du vil selvfølgelig aldrig kunne forblive med glat hud som et barn i al evighed, men den ”negative” udvikling med aldrende hud kan forsinkes. Den kan desuden forebygges, hvis dit indtag af tilskydende kollagen begynder, før din krops kollagensproduktion nedsættes.