Beskidte tagrender og deres konsekvenser

Får man ikke renset sine tagrender regelmæssigt kan de blive fyldt med skidt og snavs, hvilket kan medføre, at vandet løber over tagrenden og ned langs huset, der på flere måde kan være med til at starte fugtproblemer.

Når der først er kommet fugtproblemer ind i boligen, kan de være meget svære at komme af med igen. Det er derfor altid bedst at få renset sin tagrender for tidligt end når skaden er sket.

Udføring af tagrens

Ens tagrender bør altid blive rengjort effektivt men også skånsomt, for at undgå at tagrenderne bliver beskadiget. For det meste foregår rensen ved, at renseren først fører et rør op i tagrenden. Røret vil herefter blive ført igennem tagrenden, hvor det kan opsuge alt skidt og snavs, som for det meste består af blade, mos og andet snavs.

For at være sikker på, at alt snavset er fjernet, er der ofte placeret et kamera for enden af røret, der gør det muligt at følge med i, om det hele kommer med. Derfor er rens af tagrender meget vigtigt. Uden rensning af tagrenderne kan man også risikere, at vandet samler sig uhensigtsmæssige og generende steder.

Fugtskader på husets facader

Er skaden sket, og der er kommet fugtproblemer i huset og på dets facader, skal man have renset det. I forbindelse med fugtskader husets facader ofte angrebet af f.eks. alger og lav. Dette skyldes overfyldte tagrender, fordi vandet ikke har mulighed for at blive ført væk fra boligen. I stedet for bevæger det sig ned af facaden og eventuelt træner ind i bygningen. I de værste tilfælde kan man risikere at kælderen får fugtskader og frostsprængninger.

Mindske risikoen for fugtskader

Man kan enten vælge at prøve at fikse det skadede område selv, eller at søge professionel hjælp. Når man skal rense fugtskader, er det også vigtigt at vide, hvor fugten er kommet fra i forhold til at kunne forebygge, at problemet skulle opstå igen i fremtiden. Fugtskader skal derfor fikses der, hvor problemet er opstået frem for bare et mindre område. Fugtskader kan skade hele boligens konstruktion og endda også skade helbredet. Kommer der f.eks. skimmelsvamp i boligen, kan det give hovedpine og tilstoppet næse. I de værste tilfælde kan skimmelsvamp også give mild hukommelsestab.

For at mindske risikoen for fugtskader bør man lufte ud flere gange dagligt, så man undgår en for høj luftfugtighed. Man bør ikke tørre sit tøj inden døre, og man bør åbne døre eller vinduer, når man er i gang med at lave varm mad.