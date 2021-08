Avarta vil tilbage i divisionerne

Målsætningen er klar; Avarta skal hurtigst muligt tilbage i det fine selskab Foto: Arkiv

fodbold BK Avarta står overfor den kommende sæson i Danmarksserien, hvor målet er en oprykning til den nystartede danske 3. division.

Af Christian Klarskov Bauch

Når bolden den 6. august igen ruller i Danmarksserien, bliver det med et Avarta-hold, der vil gøre alt, hvad der står i sin magt for at komme tilbage i de danske divisioner, hvor klubben ser sig selv.

Klubbens direktør Marc Møller fortæller, at klubben som udgangspunkt skal ligge med i toppen af Danmarksserien midtvejs i sæsonen, og så gøre status ved vinterpausen. Derfra er målet at vinde puljen og opnå oprykning til 3. division for igen at kunne skrive divisionsklub på visitkortet, efter divisionssystemet har været igennem en større justering.

Marc Møller er selv begejstret over ændringerne i divisionssystemet. Han er dog ærgerlig over, at Avarta rykkede to niveauer ned og derfor bliver nødt til at rykke to niveauer op, hvis holdet igen vil være i 2. division, hvor klubben har haft hjemsted i mange år.

”Det er en spændende ting, hvor niveaufordelingen kommer til at være mere lige, og der vil komme mere kamp til stregen,” fortæller Marc Møller om det nye format med tre divisionsniveauer, som han ser Avarta være en del af.

De nye ændringer medfører, at Avarta rykkede to niveauer ned til Danmarksserien, hvor klubben nu ligger i en pulje med ti hold, hvor kun vinderen rykker op i 3. division. Spillerne skal derfor være klar fra første fløjt, når de starter sæsonen ude imod B 1903 den 7. august.