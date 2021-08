Avarta ude af pokalen efter nederlag til FA 2000

Avarta er ude af pokalturneringen efter nederlag på hjemmebane til FA 2000 Foto: Arkiv

fodbold Avartas eventyr i pokalturneringen blev et kort et af slagsen, da holdet tirsdag aften tabte 1-3 til FA 2000 i Sydbank Pokalens første runde.

Af Christian Klarskov Bauch

Tirsdag aften begyndte pokalturneringen for Avarta, da hjemmeholdet i Espelunden tog imod 2. divisions klubben FA 2000 i første runde af sæsonens pokalkampagne. Desværre for værterne blev det en kort fornøjelse i den hæderkronede turnering, da de var oppe imod overmagten og tabte med 1-3 på en ellers flot sommeraften.

Gæsterne kom bedst fra land, da de 20 minutters spil gjorde det til 0-1. Gæsterne fulgte hurtigt op, og blot et enkelt minut senere fordoblede FA 2000 føringen med målet til 0-2. Avarta ville dog ikke lade sig slå helt ud og reducerede i det 38. minut til 1-2, hvilket også var stillingen, da de to mandskaber gik ind til pausete.

Da anden halvleg blev fløjtet i gang, havde Avartas spillere og fans længe troen på den forløsende udligning til 2-2, indtil gæsterne gjorde det onde ved dem og slukkede lyset ved effektivt at lukke kampen med målet til 1-3, der også blev kampens resultat. Dermed sluttede drømmen om en lang pokalkampagne, der kunne give klubben lidt ekstra momentum i jagten på oprykning.

Avarta kom ind til kampen som underdogs og var oppe imod et stærkere mandskab, da første fløjt lød på Espelunden klokken 18, og det formåede klubben ikke at ændre på, da sidste fløjt lød små to timer senere. Nu handler det om for klubben at have fokus på Danmarksserien for at opnå den eftertragtede oprykning tilbage i divisionerne.