Avarta med tredje nederlag på stribe

Avarta tabte igen i Danmarksserien. Denne gang til Ishøj IF Foto: Arkiv

Fodbold Fjerde runde af Danmarksserien bød på endnu et nederlag til BK Avarta, da Ishøj IF vandt kampen i Espelunden og gav hjemmeholdet det tredje nederlag i streg.

Af Christian Klarskov Bauch

På grund af en oversvømmet Tømmermester Jim Jensens Park, flyttede Avarta holdets kamp imod Ishøj til en af de andre baner i Espelunden, men det nye græstæppe gjorde ikke godt for værterne, der for anden kamp i træk lukkede fire mål ind og tabte 2-4.

Avarta havde sværest ved at skulle spille på den uvante bane, og holdet kom også bagud efter et kvarter, da Mikkel Vestergaard Jensen sendte bolden ind bag Tobias Gundel i Avarta-målet. Det gik fra skidt til værre, da det tidligere Brøndby-talen Daniel Stückler efter 25 minutter fordoblede gæsternes føring og satte Avarta under pres.

Hjulpet af selvmål

Ishøj blev ved med at score mål, men denne gang var det i eget net, da Bastian Kruse i det 32. minut gjorde det til 1-2 og måtte give kvajebajere. 1-2 var også stillingen ved pausen, hvor Benny Gall skulle få ændret tingene til anden halvleg.

Hvad end Avarta havde snakket om i pausen, så skulle planen hurtigt ændres, da først Ishøj gjorde det til 1-3 og Anthon Bay Dich scorede selvmål til 1-4, begge dele i 47. minut. Selvom kampen nu reelt set var afgjort, så reducerede Niklas Toft Kristiansen efter lige over en times spil. Det var dog ikke nok for Avarta, der endte med at tabe til Ishøj med skuffende 2-4.

Holdet får mulighed for at vende den dårlige stime i næste uge, når der bliver fløjtet op på Tømmermester Jim Jensens Park, hvis vejret vil det, imod Frederikssund. Kampen spilles lørdag den 4. september klokken 13.