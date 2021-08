Avarta lagde fra land med en sejr

Tristan Ibarra-Hansen har netop bragt Avarta foran med 1-0 i sæsonens første kamp i Danmarksserien. Foto: Privat

fodbold ’De Grønne’ fra Espelunden røg hurtigt ud af pokalturneringen, men kom til gengæld perfekt fra start i Danmarksserien.

Af Christian Valsted og Christian Klarskov Bauch

Avarta er ikke længere divisionshold, men holdet fra Espelunden har en ambition om hurtigt at vende tilbage til det fine selskab og sæsonens første turneringskamp i Danmarksserien forløb, med grønne briller, helt perfekt, da Avarta vandt udekampen over B 1903 med 2-0.

Avarta havde flere tilløb til scoringer i 1. halvleg, men fik først netmaskerne til at blafre i 2. halvleg.

Her blev indskrifter Danny Stencel nedlagt i feltet, hvilket medførte en badebillet til B 1903s Oliver Dirach Hallgren og et straffespark til Avarta.

Fra 11-meter-pletten omsatte Tristan Ibarra-Hansen køligt den store mulighed og i tillægstiden cementerede Benjamin Zeka sejren med sin scoring til 2-0.

Tidligt pokal-exit

I sidste sæson var Avarta tæt på en større pokalsensation, da de i 3. runde af Sydbank Pokalen havde FCK på halende i Parken efter et tidligt føringsmål. Det endte dog med en nederlag på 2-1 og i år blev pokaldrømmene slukket før de for alvor var tændt.

Avarta havde tirsdag aften i sidste besøg af naboerne fra FA 2000 i pokalturneringens 1. runde hjemme på Tømrermester Jim Jensens Park.

Desværre for værterne blev det en kort fornøjelse i den hæderkronede turnering, da de var oppe imod overmagten og tabte med 1-3 på en ellers flot sommeraften.

Avarta spiller næste kamp i Danmarksserien mandag den 16. august hjemme mod Brønshøj. Kampen begynder klokken 18.30.