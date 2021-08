Aflyser Rødovre Byfest

Rødovre Byfest er aflyst igen i år. Foto: Arkiv

Rødovre Byfest Det er med blødende hjerte, at styregruppen bag Rødovre Byfest igen i år må aflyse den traditionsrige byfest på Rådhusplænen.

Af Christian Valsted

”Det er brandhamrende ærgerligt, ” lyder det kort og godt fra medarrangør af Rødovre Byfest Steffen Leholk, efter at styregruppen i går aftes valgte aflyse byfesten, der ellers skulle have fundet sted fra den 9. til 12. september.

Aflysningen skyldes, at flere vigtige samarbejdspartnere ikke kunne deltage eller stadig manglede at give endeligt svar og med en presset deadline hængende over hovedet, blandt andet med en manglende sikkerhedsgodkendelse af festpladsen fra politiet, var det ikke længere muligt at vente på svar.

”Derfor var det, desværre, den eneste rigtige beslutning at aflyse for i år,” siger Steffen Leholk.

Styregruppen bag Rødovre Byfest manglede blandt andet at lande et aftale med det tivoli, der er omdrejningspunktet for byfesten på Rådhusplænen.

”Tivoliet er en stor del af Rødovre Byfest, så det er en essentiel samarbejdspartner, der ikke kunne give endeligt svar,” siger Steffen Leholk, der ikke mener, at Rødovre Byfest kan afvikles uden karruseller, fiskedam og tombolaer.

”Vi vil gerne holde os til konceptet og meningen med Rødovre Byfest er, at der skal være noget for hele familien og til borgere i alle aldre. Uden et tivoli er det ikke muligt,” siger han.

Styregruppen har ikke lidt økonomiske tab i forbindelse med planlægningen af årets byfest og Steffen Leholk slår fast, at Rødovres traditionsrige byfest vender stærkt tilbage næste år.

”Det er som sagt brand ærgerligt, at vi må aflyse, men vi vender tilbage i uge 24 i 2020. Det kan jeg sige med sikkerhed,” siger Steffen Leholk.