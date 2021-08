3 fordele ved at tilbyde handel på kredit til dine kunder

SPONSORERET INDHOLD Driver du en virksomhed, og handler du ofte med andre virksomheder eller større kunder? Så kan det være, du også har gået med tanker om at tilbyde disse købere handel på kredit. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det kan betale sig, så kan du blot læse med videre. I det følgende kan du nemlig læse om nogle af de væsentligste fordele ved handel på kredit.

Der opbygges en relation mellem parterne

Vil du gerne fastholde en af dine større kunder? At tilbyde handel på kredit er lidt ligesom at tilbyde et kortfristet lån for nogle varer, og det viser, at du har tillid til din kunde. Og som bekendt bygger enhver stærk relation på tillid, hvorfor handel på kredit er en rigtig god idé, hvis du ønsker at opbygge stærke og holdbare handelsrelationer.

Du sparer tid og penge på det administrative plan

Overdrages der ofte varer til og fra dig og dine handelspartnere? Så skal der betales kontant hver gang, og det resulterer i bunkevis af administrative opgaver og bilag, der skal bogføres løbende. Ved handel på kredit slipper du for at skulle administrere køb og salg af varer indtil kreditperiodens udløb, hvorfor du altså sparer tid såvel som penge på langt sigt.

Du bliver mere attraktiv for kunderne

Der er ingen tvivl om, at hvis din virksomhed tilbyder kunder at købe på kredit, så vil du fremstå langt mere attraktiv. Det skyldes blandt andet de adskillige fordele hvad angår renter, likviditet og administration. Så hvis du gerne vil tiltrække nye og større kunder, så er handel på kredit helt sikkert værd at tilbyde.