15 år med smalle film i biografmørket

Den første film der blev vist i 2006 var filmen 'Frida Kahlo', der handler om en mexicansk malers livslange lidelser efter en ulykke. "Jeg var så nervøs for om der ville komme nogle og købe billetter, men det gjorde der og jeg fortsætter med at arrangere så længe jeg kan kravle," siger Yvonne Jørgensen, der på billedet er i gang med billetsalget til en tidligere sæson. Foto: Arkiv

seniorbio Ældre Sagens biografklub ’Seniorbio’ kan i år fejre 15-års jubilæum. ”Det var et sats, at vise smalle og meningsfulde film, men heldigvis var der stor opbakning og det har der været lige siden,” siger Yvonne Jørgensen, der i 2006 tog chancen med ’Seniorbio’.

Af Christian Valsted

Da en af Yvonne Jørgensens veninder tilbage i 2006 spurgte hende, hvorfor der i grunden ikke var biografklub målrettet seniorer, havde hun nok ikke regnet med, at det skulle blive startskuddet til 15 års biografsucces.

For Yvonne Jørgensen gik videre med idéen og sammen med Kulturhuset Viften og Ældre Sagen, som hun dengang var lokal formand for, blev ’Seniorbio’ en realitet.

”Viftens tidligere leder var bekymret for, om de film jeg havde udvalgt var for smalle. Han frygtede, at der ikke ville blive solgt billetter, men det gjorde der heldigvis,” husker Yvonne Jørgensen, der sammen med Viften i første omgang aftalte, at afprøve konceptet med én månedlig film.

Film med mening

For Yvonne Jørgensen har det altid været vigtigt, at filmene, der blev vist i ’Seniorbio’, på den ene eller anden måde havde indhold, som seniorerne kunne forholde sig til.

”Vi har altid vist film med mening. Film der sætter tankerne i gang og som medlemmerne efterfølgende har kunne diskutere over en kop kaffe i caféen. Det sociale samvær har altid været vigtige end selve filmene,” siger Yvonne Jørgensen, der bevidst valgte lørdag klokken 12, som det tidspunkt, hvor filmene skulle vises.

”Mange ældre sidder alene i weekenden og venter på, at børnene kommer. Med ’Seniorbio’ havde de noget at se frem til og samtidig lå filmene på et tidspunkt, hvor det var lyst, da nogle også er bange for at gå ud om aftenen,” siger Yvonne Jørgensen

Seniorbio tager hul på næste biografsæson lørdag den 11. september, hvor filmen ’Pagten’ vises klokken 12. I oktober, november og december vises henholdsvis ’Supernova’, ’Hvor kragerne vender’ og ’Margrete den første’.

Billetter til alle fire film sælges samlet i Viften lørdag den 11. september klokken 11.