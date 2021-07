Vind Mørkøvs Tour-trøje VALENCE, FRANCE - JULY 06: Mark Cavendish of The United Kingdom and Team Deceuninck - Quick-Step Green Points Jersey Green Points Jersey stage winner celebrates at arrival, Wout Van Aert of Belgium and Team Jumbo-Visma, Jasper Philipsen of Belgium and Team Alpecin-Fenix, Michael Matthews of Australia and Team BikeExchange & Nacer Bouhanni of France and Team Arkéa Samsic during the 108th Tour de France 2021, Stage 10 a 190,7km stage from Albertville to Valence / @LeTour / #TDF2021 / on July 06, 2021 in Valence, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Rødovreborger Michael Mørkøv jubler med den ene arm i vejret efter at have kørt holdkammerat Mark Cavendish perfekt frem til en etapesejr på 10. etape af årets Tour de France. Nu har du mulighed for at vinde den trøje, som Mørkøv kørte i på etapen dagen efter. Foto: Foto: Tim De Waele / © Deceuninck - Quick-Step Cycling Team

konkurrence ’Ræven fra Rødovre’ leverede varen i årets Tour de France og nu har du mulighed for at få fingrene i den cykeltrøje Michael Mørkøv bar, da han kæmpede sig over Mont Ventoux på 11. Etape.

Af Christian Valsted