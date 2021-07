Vejret bestemmer åbningstiden 

I Vestbad håber man hver fredag på gode vejrudsigter, så får de nemlig lov at holde længere åbent. Foto: Brian Poulsen

Solskinsåbent Hvis du får besøg af en mariehøne i disse dage, så send den lige til vejrs med et ønske om godt vejr, for så får din lokale svømmehal nemlig lov til at holde ekstra længe åbent. For første gang nogensinde bliver det nemlig vejrudsigten, der styrer sæsonlængden.

Af André Bentsen

Hvis solen skinner, holder Vestbad åbent. Hvis man nogensinde har beskyldt de kommunale institutioner for at være firkantede og rigide vil man nok spærre øjnene en smule op over Vestbads nyeste påfund.

Her har man nemlig fået lov til at forlænge sæsonen for udendørs badning selv efter skolernes sommerferie, men kun hvis det er godt vejr!

Det betyder helt konkret, at Vestbad holder ekstra længe åbent, hvis solen skinner eller temperaturen er til det.

”Det har været en rigtig god sommer og besøgstallene er rigtig fine både i svømmehallen og friluftsbadet, men vi vil gerne give alle en mulighed for at komme og bruge det renoverede område udendørs,” siger Vestbads leder, Ulrik Gjerstrup-Olsen.

”Udfordringen er, at vi har en begrænsning på, hvor mange, der må være her, så på grund af corona har nogen måske stået i kø for at vente på at gå udendørs og bade. Sammenholdt med, at man er længere tid i svømmehallen, når det foregår udendørs, har det presset os lidt,” tilføjer han.

Håber på sol

Men løsningen er klar.

”Vi håber på at forlænge sæsonen og køre solskinsåbent tema, så vi udenfor skolernes sommerferie vurderer vejrudsigten fra uge til uge og vurderer om, der skal være åbent om eftermiddagen fra 15-19 på hverdagene,” siger han glad.

Det kan, hvis vejret holder, forlænge sæsonen med 14 dage i foråret og 14 dage i sensommeren.

”Vi ser, hvad vej vinden blæser, så DMI er blevet vores gode venner. Hvis det vælter ned hele ugen er der ingen grund til at holde åbent, men hvis solen skinner, skal man komme herned og udnytte vores ekstra muligheder for spring og leg,” opfordrer han.

”Man behøver ikke tage på stranden, man kan kører til udkantsrødovre og få det hele med. Alle tager noget med hjem, fordi børn elsker vand og leg mere end noget andet, og her i Vestbad kan man både bunde og ikke-bunde og blive udfordret på mange måder under trygge forhold,” tilføjer han.