Valfarter til populær pantstation

Du undgår klistrede fingre, men ventetiden kan være lang. Er du villig til at vente i 30 minutter ved pantstationen for at undgå den mere klassiske afleveringsform i et supermarked? Del gerne dit svar med læserne i kommentarsporet Foto: Arkiv

pant Hvis du er en af de mange borgere, der har afleveret pant ved Dansk Retursystems smarte pantstation ved Vandtårnet, så har du med stor sandsynlighed også erfaret, at det kræver lidt tålmodighed. Forleden var ventetiden over en time.

Af Christian Valsted

Det er sjældent særligt spændende at stå i kø og derfor er det måske en god idé at du planlægger dit besøg til pantstationen ved Vandtårnet, hvis du har planer om at afleveret de fyldte poser med tomme sodavandsflasker og dåsebajere.

Pantstationen ved Rødovre Centrum, hvor du på en nem og hurtig måde kan aflevere din pant uden at få klistrede fingre, er nemlig uhyre populær og det kan medføre lange køer.

”Jeg kan kun bifalde, at danskerne aflevere deres pant retur, men det er ikke holdbart at vente mere end en time i kø,” fortæller borger Flemming Bertelsen, der efter at have holdt og ventet ved pantstationen ved Vandtårnet i 50 minutter, kunne konstatere, at der stadig var syv biler i kø foran ham.

”Der var nærmest helt trafikkaos ude på vejen fordi så mange biler ventede i kø,” fortæller han.

Kører langt for at pante

Hos Dansk Retursystem, der står bag den smarte pantstation i Rødovre, er man udmærket godt klar over, at det kræver tålmodighed, hvis man vil aflevere sin pant.

”Vi har det sidste år oplevet, at der er flere og flere kunder, der gerne vil aflevere deres pant ved en pantstation og vi kan se at folk er villige til at køre langt for at aflevere deres pant,” siger Marlene Holmgaard Fris, der er markedsdirektør hos Dansk Retursystem.

Mængden af pant er steget i hele landet og sidste år oplevede Dansk Retursystem, at den samlede mængde af indleveret pant, steg med 19 procent i forhold til året før.

Marlene Holmgaard Fris har flere bud på, hvorfor pantstationerne er blevet populære og hvorfor mængden at indleveret pant er steget med næsten en femtedel fra 2019 til 2020.

”Pantstationerne er blevet en integreret del af den måde danskerne afleverer deres pant på og vi oplever, at når først kunderne har besøgt vores pantstationer, så vender de tilbage,” siger Marlene Holmgaard Fris. Hun fortsætter:

”Vi har set, Under en lang periode med corona, at danskerne har drukket flere øl og sodavand. Samtidig har grænserne været lukkede og derfor er meget af ‘grænsepanten’ forsvundet. Yderligere er der kommet pant på flere emballager, som juice, saft og smoothie og det har også været medvirkende til, at der bliver pantet mere,” siger Marlene Holmgaard Fris, der opfordrer borgerne i Rødovre til at planlægge besøget til pantstationen.

”Vi kan se, at der allerede fra morgenstunden, inden pantstationen åbner, er kø for at komme til. Mit bedste bud er, at man skal planlægge sit besøg til sidste på eftermiddagen, men man skal nok væbne sig med tålmodighed uanset hvad,” siger hun.

I øjeblikket har Dansk Retursystem 14 pantstationer placeret rundt om i landet. I 2025 er det planen, at antallet er steget til 36.