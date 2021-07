Unge kaster sten mod busstoppested

Det giver tankemylder, når helt unge drenge griner af at kaste kæmpe sten mod Rødovres busstoppesteder. Foto: privat

hærværk Du skal ikke græde over knust glas... med mindre du altså er cyklist eller hund. Bente fra Bjerringbrovej håber unge vandaler stopper hærværk mod busstoppesteder.

Af André Bentsen

Bente Bach fra Bjerringbrovej er ikke alene om at opleve, hvordan Rødovres busstoppesteder fra tid til anden bliver udsat for hærværk, men hun er nok en af de få, der har været direkte vidne til idiotien.

Derfor opfordrer hun nu forældre og unge til at få sat en stopper for det.

“Vi ser ofte smadret glas ved busstoppesteder i Rødovre,” fortæller Bente, der lørdag aften reagerer på en voldsom larm.

“Vi løb ud i haven og kiggede over hegnet ud mod Slotsherrensvej og ser busskuret lige mellem os og bilforhandler Per Christensen er totalt smadret. Der ligger glas på cykelsti, på fortov og i store mængder ved og bag busskuret,” siger Bente Bach og fortsætter:

“Da vi står der, kommer vandalerne igen. Det er fire drenge på 12-13 år på cykler med brede dæk. De kommer cyklende med store sten i hænderne, som de hamrer ind mod de tilbageværende glasrester, der endnu ikke er faldet af.

“Bente Bach fejede glasskårene sammen, så hunde ikke skærer sig og cyklister ikke punkterer, men smagen i munden er dårlig.

“Det er trist, når det morer drenge at ødelægge,” slutter hun.