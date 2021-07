Tennissølv til rødovrespiller

Rødovrespilleren Olivia Thiemke, til venstre, sammen med sin finalemodstander Berta Passola fra HIK Foto: Privat

DM i tennis Olivia Thiemke spillede sig i weekenden til DM-sølv for spillere under 18 år.

Af Peter Fugl Jensen

Da der i weekenden blev afviklet DM for ungdom i Odense fik Olivia Thiemke fra Rødovre Tennisklub sølv i single i U18 finalen.

Hun tabte 1:6, 5:7 til storfavoritten Berta Passola fra HIK.

”Det er et meget stort resultat for klubben og det lover godt for Olivias videre tenniskarriere,” siger formand Poul Lundberg Andreasen.