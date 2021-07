Tag på galleri i sommerferien

SPONSORERET INDHOLD Er du ved at planlægge sommerferien? Måske du har taget chancen og booket en tur til de varme lande sydpå, eller også skal I i sommerhus og nyde det ganske danske land.

Af SPONSORERET INDHOLD

Uanset hvad det er, der trækker, kan det også være en fantastisk oplevelse at komme rundt i Danmark og se nogle af de ting, vi har at byde på. Ved at planlægge endagsture kan I hurtigt komme vidt omkring og få set mange forskellige ting, som I måske ikke har hørt om eller set før.

Et af de steder, I kan overveje en tur til, er Odense. Her kan dagen måske byde på en tur i zoologisk have og ud forbi H.C. Andersens hus, men der er også utallige gallerier, der er et besøg værd. Her kan I få stillet den kunstneriske sult, I måtte have, og se mange forskellige udstillinger. Det kan I læse meget mere om her: galleri i Odense. Galleriet har blandt andet sommerudstillinger, som I kan tage et kig på. Udstillingerne ændrer sig konstant, som de forskellige værker bliver solgt, så der løbende bliver plads til nye ting på væggene. Det kan være, I selv er på jagt efter noget, der kan pynte i stuen derhjemme.

Mange forskellige stilarter

Galleriet har flere forskellige rum med udstillinger, og det betyder også, at I vil opleve forskellige stile, farver, materialer og motiver gennem galleriet. Det kan både tæller malerier og skulpturer. Måske I er på jagt efter noget helt bestemt, som lige kan passe ind i jeres stil. Det er ikke sikkert, I har planlagt noget på forhånd, men nogle gange falder man bare helt tilfældigt over noget, der bare er helt perfekt. Men man behøver ikke nødvendigvis at foretage køb, når man er på galleri. Et galleri er lige så meget en kunstoplevelse, hvor man virkelig kan få set forskellige ting og få tanket lidt op på det kulturelle område.

Galleriet har været base for udstillinger siden 2013 og tæller både danske og internationale udstillere, som har deres kunst til fremvisning og salg. Nogle gange vil der være store udstillinger med fokus på en bestemt kunstner, mens der andre gange vil være flere forskellige repræsenteret. Hvis I holder øje med hjemmesiden, kan I også spotte, hvornår de enkelte kunstnere nogle gange er til stede på galleriet for at holde oplæg, så I kan blive klogere på de enkelte stykker kunst.