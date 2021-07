Stibroen over Jyllingevej

Cykelbroen er snart klar til brug og så vil den spænde 'frit' over Jyllingevej. Foto: Claus Rasmussen

Af Ole Ejlskov Jensen, chefkonsulent Naturstyrelsen

Her på debatsiderne kunne man den 9. juni læse et læserbrev om den nyetablerede bro over Jyllingevej indsendt af Bent Børresen. Vi er glade for opmærksomheden omkring anlægsarbejdet og broen. Som bygherre på projektet finder vi anledning til et par bemærkninger til Bent Børresens gode iagttagelser.

Det skal bemærkes, at metalkonstruktionen midt på kørebanen er en midlertidig foranstaltning, som er nødvendig ind til alle brofag er monteret og svejsearbejder er afsluttet, og som vil blive fjernet i løbet af få uger. Herefter vil broen spænde ”frit” over hele Jyllingevej, som det hele tiden har været planen.

Og det er rigtigt set af Bent Børresen, at brofagene er monteret i en anden ‘retning’ end det oprindeligt var planlagt. Det skyldes, de nødvendige tilpasninger af projektet, der blev foretaget, som en konsekvens af en vandlednings placering, der ikke stemte overens med de opgivne oplysninger i ledningsregisteret, da anlægsarbejderne oprindeligt blev igangsat. Heldigvis kunne de præfabrikerede brofag stadig anvendes, og selvfølgelig på en måde så broen lever op til alle krav.

Vi ser frem til broen er helt færdig og bliver til glæde for de rigtig mange mennesker, der vil komme til at færdes på den flotte stibro.