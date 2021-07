Skoler udnytter mulighed for kortere skoledage

Rødovres skoleelever går generelt kortere tid i skole. Foto: Arkiv

Kreativiteten er stor, når Rødovres skoler leder efter måde at udnytte ressourcerne bedst muligt på. Samtidig er skoledagene blevet kortere.

Af Folkeskolen

Samtlige seks folkeskoler i Rødovre har udnyttet muligheden for at indføre kortere skoledage. En mulighed, der opstod, da folkeskoleloven i 2019 blev ændret, så den samlede undervisningstid i indskolingen blev nedjusteret. Samtidig blev det muligt at konvertere op til to ugentlige klokketimer understøttende undervisning på 4.-9. klassetrin til andre aktiviteter.

I Rødovre gør skolerne, ifølge formanden for Børne- og Skoleudvalget Flemming Lunde Østergaard Hansen (S,) flittigt brug af muligheden for kortere skoledage for eleverne.

”Det er meget positivt, at alle vores skoler benytter sig af muligheden for at gøre skoledagen endnu bedre og meningsgivende for eleverne,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Og kreativiteten er stor.

”Flere skoler har brugt de ekstra ressourcer til en større integration af Teknologi og Innovation på tværs af fag, mere opdeling af elever i mindre grupper, hyppigere elevsamtaler, og i de ældste klasser brugt til at styrke elevernes studiekompetencer,” fortæller udvalgsformanden.

Flere bør søge

Hos de konservative, mener Kim Drejer Nielsen ©, at skolerne skal konvertere endnu flere timer.

”Jeg er meget tilfreds med at alle seks folkeskoler i Rødovre har benyttet sig af muligheden for at konvertere understøttende undervisning til to-voksentimer. Men der er også forskel på hvor meget man benytter sig af muligheden,” siger Kim Drejer Nielsen.

”Jeg ser gerne, at skoleledelserne ansøger om at konvertere så meget som muligt. Skolebørnene skal ikke have så mange timer som muligt, men skal lære bedst muligt. Det handler om at skabe kvalitet. Det er to-voksentimer et godt redskab til,” fortsætter han.