Skød sig til overlevelse

Rødovres bedste Counter-Strike-hold DREAM missede slutspillet, men vandt nervepirrende nedrykningskamp og har dermed skudt sig en ny sæson i Power Ligaen. Foto: Presse

counter-strike Rødovres bedste Counter-Strike-hold DREAM missede slutspillet, men vandt nervepirrende nedrykningskamp og har dermed skudt sig en ny sæson i Power Ligaen.

Af Christian Valsted

Det lokale CS:GO-hold DREAM var ikke bange for at lufte ambitionerne, da de før debutsæsonen i landets bedste Counter-Strike liga, Power Ligaen, meldte ud, at målet var at kvalificere sig til slutspillet. På trods af en pointmæssig miserabel start på sæsonen, fik holde vendt skuden, så det før de afgørende kampe lignede at holdet ville nå målet. Desværre, set med lokale øjne, glippede målsætningen på målstregen. Til gengæld kan DREAM glæde sig over, at de ikke rykker ned, da holdet vandt finalen i nedrykningsslutspillet over Herocity.

Sportschef Mathias Mærsk kalder sæsonen for turbulent og han forventer at holdet vender stærkere tilbage til efterårets sæson i Power Ligaen.

”Det har været en turbulent sæson, hvor vi sidder tilbage med ambivalente følelser efter at have slået flere af landets bedste hold i løbet af sæsonen, men på tragikomisk vis alligevel ender i nedrykningsplayoff. Heldigvis trak vi det længste strå, hvor vi specielt i finalen mod Herocity beviste én gang for alle, at vi hører til i Power Ligaen. Nu går spillerne så småt på sommerferie for at genoplade batterierne til efterårssæsonen, hvor vi forhåbentligt får lov til at vise et mere konsekvent, og kontinuerligt niveau,” siger Mathias Mærsk, inden han fortæller, at DREAM er glade over, at holdet trods alt forblev i Power Ligaen, selvom sæsonens mål ikke blev indfriet.

”Vi har haft et imponerende højt topniveau, men samtidig et forrykt bundniveau. Med det sagt, så er vi enormt glade og lettet over at vi får endnu en sæson, specielt på grund af omstændighederne, hvor ligaens antal kampe blev halveret, som naturligvis medbragte en masse usikkerhed og kynisme ved dårlige resultater. Til næste sæson er vi, DREAM, Rødovres hold, at finde i slutspillet,” spår Mathias Mærsk.