Skateboard er også kunst

Skateboard debuterer som sportsgren til De Olympiske Lege og en af deltagerne er legenden og verdensstjernen Rune Glifberg, der startede sin karriere på de fire hjul og et bræt på skaterbanen, der lå i Islev - tæt på den gamle 'Kostalden' og Islev Bio. Glifberg, der stadig har familie i Rødovre, er blandt favoritterne til OL. Foto: Bryce Kanights/Monster Energy

OL Den 46-årige Rune Glifberg er en legende med sit skateboard. Han har vundet EM, VM og X-games og nu har han chancen for at vinde OL, fordi skateboard debuterer som OL-sport i Tokyo. En medalje vil være stort, men det er ikke Glifbergs primære mål til OL. "Det er at vise sporten frem."

Af Peter Fugl Jensen

Rune Glifberg er skateboardens Michael Laudrup, fordi Glifberg har en unik stil og han kalder selv sin sport for kunst. Når verdens bedste skateboardere mødes til OL, vil mange af dem have den danske verdensstjerne som deres forbillede.

Men vi skruer lige tiden 40 år tilbage, da det hele startede i Rødovre.

”Jeg boede på Valhøjs Allé og senere i Islev, ligesom jeg ofte var hos min mormor, der boede i de gule blokke på Rødovrevej ved Fortvej. Men jeg brugte også rigtig meget tid på skateboardbanen, der lå mellem ’Kostalden’ og Shell-tanken på Slotsherrensvej,” fortæller Rune Glifberg.

”Jeg spillede fodbold og gik til atletik, inden skateboard overtog min fritid. Det var fedt, fordi man kunne skate, når man ville og lige så længe, man havde lyst. Der var ingen forventninger eller krav til en. Det var ens egen vilje og det var en fed frihed. Jeg var jo en knægt med rigtig meget energi, der måske kom ud på den forkerte måde,” siger Glifberg og griner, inden han konkluderer:

”Der gav skateboard mig meget, for jeg blev en mere rolig dreng i skolen.”

Vigtig at vise autenticiteten

De fleste atleter vil have en OL-medalje som deres overordnede målsætning, men sådan er det ikke for Rune Glifberg.

”Jeg vil vise, at skateboard kan nogle forskellige ting, ikke kun at flyve højst eller er bedst, men vise, der er mange forskellige stilarter, så det handler ikke kun om medaljer, for skateboarding er ligeså meget en kunst og respekt for den generation, som har udviklet skateboarding, så sporten fremstår den på autentiske måde.”

Men hvad er egentlig autenticiteten, de egentlige græsrødder for skateboard.

”Vi har mange andre ting end resultater, for sporten stikker meget dybere kulturmæssigt. Det handler om banen, tøjet, fotos, miljøet – det er ligeså meget kunst. Men det er også inkluderende uanset race, sociale lag, seksualitet – det er en tolerant sportsgren, hvor der er plads til alle og alle kan komme med deres forskellige udtryk,” forklarer Glifberg.

Målet er finalen

Men når først de fire hjul under træpladen ruller, så kommer konkurrencegenet op i Glifberg.

”I den indledende runde er målet, at jeg skal blandt de otte bedste, som kommer i finalen. Der fra må vi se, hvad der sker,” siger han og fortsætter:

”Banen i Tokyo er helt unik, og ingen har prøvet den før eller noget lignende. Så må vi se, om det er til min fordel, men umiddelbart ser det ud til, at banen er ret dyb og høj, som passer godt til min stil, så på den måde ser det meget lovende ud.”

”Der er dog mange ting, som kommer til at spille ind, blandt andet varmen og luftfugtighed, så jeg må se, om fysikken kan holde,” siger han og beskriver sin stil:

”Min stil er lidt mere flydende end mange af de andre. Jeg får det til at se let ud, fordi jeg har et godt flow, god fart og kan under normale omstændigheder flyve højere end de andre. Desuden har jeg masser af erfaring, som jeg tror, vil have betydning.”

Erfaring kommer med alderen, men Glifberg mener ikke, han er for gammel.

”Nej, slet ikke. Der er jo mange forskellige måder at gøre tingene på, hvilket gør, at en skateboarder i min alder stadig kan være med, fordi det ikke kun er fysisk form – men også er kunst.”

Selve konkurrencen

Skateboard er nyt i OL-sammenhæng og mange kender ikke til sporten i konkurrenceform.

”Vi skal igennem en bane med forskellige forhindringer, som man har 45 sekunder til at gennemføre. Der er i alt tre løb til OL, som alle skatere bedømmes ud fra og otte går videre til finalen. Det gælder om at udføre forskellige variationer af tricks i luften og på kanten af parken,” forklarer Glifberg, der har store meriter bag sig.

”Jeg var med til det første X-games i 1995, så jeg synes, det er passende, jeg bærer fanen videre med over i OL-regi. For mig er OL bestemt ikke det største indenfor skateboarding, men det vil da være kæmpe stort at komme hjem med en OL-medalje.”

”Jeg har vundet EM, VM og X-games, men OL vil naturligvis være med på listen over store ting, som jeg har vundet.”

Designer skateparks

I dag bor Glifberg på Frederiksberg tæt på sin familie i Rødovre, og lever stadig af skateboarding ”Jeg er partner i en virksomhed, der designer og arbejde med skateparks og urbane rum. Det er spændende og det er rart for mig, at kunne give noget videre til sporten. Så de ringer bare fra Rødovre Rådhus, så skal jeg hjælpe dem med at designe en fed skaterpark,” siger han og griner.

Rune Glifberg har for nylig designet den største skatepark i Amsterdam, men har også hjulpet med skateparks i Norge og Tyskland.

Herhjemme har han blandt andet designet skateparken i Fælledparken, Helsingør og verdens længste skatepark, som kommer til at ligge i Høje-Tåstrup.