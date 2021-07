Sigter efter OL-finalen

Steffen Olsen fra Rødovre skal til til OL den 24. juli og den 2. august. Luftriffelkonkurrencen for mixteam, hvor Steffen Olsen er i ilden for Danmark sammen med Anna Skade Nielsen, finder sted tirsdag den 27. juli, klokken 6.25 dansk tid med finale klokken 8.15. 50 meter riffelkonkurrencen (3×40) for herrer, hvor Steffen Olsen er i ilden for Danmark, finder sted mandag den 2. august klokken 04.30 dansk tid med finale klokken 9.50. Foto: BESTSELLER

OL Med sine 38 år er Steffen Olsen fra Rødovre en af de mest rutinerede riffelskytter ved OL i Tokyo. Sigtekornet er da også stillet skarpt på en finaleplads.

Af André Bentsen

Han har krudt og kugler i blodet, det lokale OL-håb, Steffen Olsen.

Selvom accenten klinger af brunsviger og han til daglig skyder sine kugler af sted i Ballerup Skytteforening, bor og lever Steffen Olsen i Rødovre.

I slutningen af juli skal den rutinerede riffelskytte repræsentere de rød-hvide

farver i Tokyo i disciplinerne 10 meter mixed team og 50 meter 3×40.

Det kan virke overvældende at skulle til OL for første gang, men Steffen Olsen har allerede en verdensmestertitel på CV’et i disciplinen 50 meter 60 liggende fra 2018, samt en sølvmedalje ved World

Cup i Fort Benning fra 2018 på 50 meter 3×40.

Derfor er målet til OL også at gå efter en finaleplads. Noget, der faktisk har stået i stjernerne meget længe.

Hans riffelskyttekarriere startede nemlig tidligt. Han var blot fire år gammel, da han første gang prøvede at skyde i den lokale klub, Fjelsted/Harndrup Skytteforening:

“Hvis ens far er formand i en skytteforening, så starter man som ret ung. Det var knap så seriøst på det tidspunkt og op gennem barndommen og sådan, men ja, jeg startede meget tidligt,” siger Steffen Olsen.

Fars anerkendelse som drivkraft

Allerede som 17-årig kom Steffen Olsen videre på skyttetalentcenter i Aarhus, men skarpskytten indrømmer, at de familiære bånd til sporten har haft stor betydning for motivationen, udviklingen og drømmene.

“Oprindeligt var det, der drev mig, at blive bekræftet af min far. Han er her ikke længere, så nu er det mig selv den ligesom hænger på. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg havde gerne set, at han havde oplevet, både at jeg blev verdensmester i 2018, og at jeg kom til OL nu,” siger han.

Forståelse for teknik

Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, når man skal udmærke sig som riffelskytte.

“At blive en dygtig riffelskytte kræver fokus, tålmodighed, ihærdighed og en vis forståelse for teknik, og hvordan kroppen fungerer og agerer,” siger Steffen Olsen.

Amerikansk idol på kongedisciplinen

Til OL skal Steffen Olsen skyde 10 meter mixed team sammen med Anna

Skade Nielsen, og 50 meter 3×40, hvor det kun er ham selv og riflen, der kan afgøre udfaldet.

“På 50 meter skyder vi de 3×40, først knælende, så liggende og så stående, og det er det også i finalen. Og så har vi denne her joker, som er mixed disciplinen, hvor det er en herre og en dame sammen, det foregår stående med luftgevær, og der er det 60 skud, men 30 skud per person, og så bliver resultaterne lagt sammen og rangeret ud efter det,” forklarer Steffen Olsen til alle os, der aldrig har set mere end en halv times skydning i fjernsynet.

“For mig har 50 meter 3×40, der skydes med en kaliber 22, altid været kongedisciplinen, da den kræver så mange forskellige aspekter rent teknisk. Derfor har amerikaneren Matthew Emmons været et stort idol for mig. Han har formået at præstere på tværs af disciplinerne, altså været en helstøbt skytte, der har kunnet lidt af det hele,” siger Steffen Olsen.

Drømmer om finaleplads

Steffen Olsen ser frem til at repræsentere Danmark til OL i Tokyo samt til at præstere sit bedste til

skydekonkurrencerne.

“Mit mål til OL er at få en på opleveren. Dermed ikke sagt, at resultater og placeringer ikke er vig-

tige, men det handler mere om processen for mig, end det gør om placering, for jeg kan ikke styre, hvad de andre præsterer til OL, men altså en finaleplads eller eventuelt en medalje, det ville da være helt fantastisk. Og det skal da prøves,” slutter Steffen Olsen.