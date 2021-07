Sådan kobler du af i sommervarmen

Sponsoreret indhold Der findes intet bedre, end når Danmark endelig viser sig fra sin gode side og byder på massevis af solskinstimer

Af Sponsoreret indhold

Især ikke, hvis du samtidig er så heldig at have ferie fra arbejde eller skole. Men hvad skal du bruge de solskinsrige sommerdage på? I denne guide kan du finde inspiration til, hvordan du kan komme ned i gear og samtidig nyde varmen.

Iskaffe er det nye sort

Danskerne drikker litervis af iskaffe i sommerens varme – og det er fuldt forståeligt. Den forfriskende, iskolde kaffedrik med mælk er den perfekte drink, når du skal nyde sommervarmen. Det er tilmed supernemt at lave din helt egen iskaffe derhjemme, så der er altså ingen undskyldning for ikke at prøve kræfter med iskaffe – særligt ikke hvis du vil hoppe med på trenden sammen med tusindevis af andre danskere.

Tag på stranden

Er du så heldig at bo i nær afstand til en strand? Så kan du med fordel arrangere en strandtur. Bliver varmen for uudholdelig, kan du blot dyppe dig i havet, og så er du kølet ned igen.

Til strandturen skal du huske følgende:

Solcreme til hud og ansigt, så du undgår at blive solskoldet.

Kolde drikkevarer i form af vand, sodavand eller saftevand, så du ikke dehydrerer i varmen.

Høretelefoner så du kan høre musik, imens du solbader.

Sæt dig godt til rette i et hjørne i haven

Har du et hjørne i haven, hvor der er skygge? Så er det et oplagt sted at slå dig ned med et tæppe, hvis du trænger til en pause fra solens varmende stråler. Du kan med fordel bruge tiden på at læse en bog eller lytte til en lydbog, hvis du ikke er den helt store læsehest. Du kan også nyde en kold iskaffe, imens du slapper helt og aldeles af i din nyetablerede hyggekrog.