Sådan finder du det bedste billån

SPONSORERET INDHOLD At købe en ny bil er en stor beslutning for de flest mennesker. Det er både en stor økonomisk investering, men det er også vigtigt, at bilen føles rigtig. De fleste danskere tager et billån, når de skal ud og købe en ny bil.

Men hvis du lige nu står og skal købe din først bil, kan det være svært at vide, hvor du finde det bedste billån henne. Derfor har vi lavet en guide til dig her, som kan hjælpe dig med at finde det bedste billån. Du kan få yderligere hjælp på MyBanker, der har lavet en endnu mere detaljeret guide til, hvordan du finder det billån, der passer bedst til dig.

Hvad er et billån

Selvom mange har hørt om billån, så er det de færreste, som ikke har taget et før, som ved præcist hvad et billån er, og hvad det indebærer. Det er egentlig bare et lån ligesom alle andre lån, man tager, som skal hjælpe dig med at finansiere købet af din drømmebil.

Der er dog nogle bestemte ting ved et billån, hvor det adskiller sig fra andre lån. For det første så tager billån for det meste pant i bilen. Det betyder, at hvis du en dag ikke kan betale tilbage på lånet, så kan banken tage din bil. At banken har pant i bilen, betyder dog også, at et billån typisk er billigere end et forbrugslån og et online lån, fordi banken ved disse typer lån tager en større risiko, da de ikke har pant i noget.

Derudover så er de penge, som du låner i et billån øremærket til en bil. Det vil sige, at du ikke kan gå ud og bruge disse penge på alt mulig andet- de skal bruges på en bil.

Hvor meget kan man låne

Folk spørger ofte om, hvor meget de kan låne i et billån. Det hurtige svar vil være, at du kan låne så meget, som du vil, da der ikke er sat nogle specifikke begrænsninger på, hvor stort et billån, man kan tage. Men der er dog en række ting, som ofte begrænser størrelsen af et billån.

For det første så koster de fleste biler et sted i mellem 100.000-500.000 kroner., og de flest udbydere af billån vil være villige til at låne et beløb i mellem det. Men der vil dog næsten altid være krav til udbetaling. En udbetaling er hvor mange, du selv kan spytte op med, når du skal købe en bil.

Den generelle regel er, at jo større en udbetaling du selv kan komme med desto bedre. Det vil derfor ikke være en god ide at gå ud og låne det fulde beløb til en bil, hvis du selv kan spytte nogle penge i den i en udbetaling. Du vil delse kunne få bedre lånevilkår, og du vil i sidste ende kunne spare nogle penge, da du ikke låner så mange penge.