Felix viser rundt i det han selv kalder for Rødovres vildeste have. Foto: Danish Street Docs

Vild have Det var egentlig ment som en spøg, da Felix fra Islev inviterede sin borgmester og sit boligselskab på eventyr i hans have. I dag er han glad for, de tog ham på ordet, for der er brug for flere vilde haver i Rødovre, mener han.

Af André Bentsen

”Her er den første station med masser af skygge.” Felix fjerner øvet nogle store grene og holde dem tilbage, så de ikke rammer borgmesteren i hovedet.

For der er mange grene i haven på Viemosevej 12, der set udefra ligner en kaotisk jungle.

”Men der er en mening med at lade haven gro vildt,” forsikrer Felix og forklarer, hvad han mener med det lidt mærkelige ordvalg; stationer.

Gennem haven går nemlig en rute til forskellige små oaser, hvor man kan slå sig ned og nyde naturen. Som en station på en lang rejse.

”Det handler om noget så banalt som følelser, om at kunne føle indeni sig selv, eller lære, at føle sig selv, eller at heles inden i sig selv. Min have er et redskab, et psykologisk helende redskab, jeg kan bruge til at hele mig selv, finde mig selv, og til at føle sig selv,” siger Felix og fortsætter rundvisningen, der af respekt for idéen med haven, er delt op så ikke for mange går rundt samtidig.

Til gengæld er der fugle og skrubtudser over det hele og insekter pibler væk, når vi forsigtigt bevæger os gennem den vilde oase midt i Islev.

”Alle bør have adgang til en have, alle. Vi vil som velfærdsland kunne spare monumentalt i kroner og som Bhutan øge vores bruttonationallykke via at frigive mere af vores jord til naturen, fordi, vi er en del af naturen, ligesom naturen er en del af os, vi kan ikke leve uden, og vi bliver syge og dør, uden naturen,” siger Felix og fortsætter:

”Naturen er helende, naturen er en ikke fuldt ud anerkendt ressource, som har meget mere, at byde på, end det umiddelbare syn, jo mere tid, man tilbringer midt i naturen, jo mere i kontakt med sig selv kommer man, jo mere hel og sund bliver man, jo mere evner man. Meditation, Zen garden, fredsommelighed, aflæg fra en stressfuld, hverdag, haven er mit daglige skud natur, ligesom min daglige vitaminpille har et formål, så har haven også.”

Formålet med haven definerer han da også som fredsommelighed.

At den skal suge stress ud af ham og give fred indeni.

”Og så går man bare efter det, man føler. Det man føler giver den indre genklang, når man er i haven, derfra gror haven frem af sig selv, med tiden, at gå dagligt og rode i min have, leve med min have, være i min have, er en gave og meditation i sig selv og haven er en ikke planlagt biologisk organisme, man oplever vokse, som ethvert andet levende væsen, man elsker og plejer, en have der er vokset frem af sig selv, under kærlig supervision, hvor mit formål har været, at promovere det, der føltes fredsommeligt, inden i mig selv, når jeg kigger, føler og sanser mig rundt i haven,” siger Felix, der har en opfordring til alle andre haveejere i Rødovre.

”Pas din have, som et barn, med kærlighed, sæt den fri med kærlig supervision, lad den vokse til sit fulde potentiale og oplev dagligt, den overflod af kærlighed der strømmer tilbage til dig.”

Godt budskab

Og det budskab kan borgmesteren godt lide.

”Der er brug for flere vilde haver i Rødovre. Det gør selvfølgelig en kæmpe forskel, når de store boligselskaber lader områder stå vilde, og også når vi som kommune gør det, men der er stadig brug for såkaldte korridorer, så insekterne kan komme fra ét sted til et andet,” siger Britt Jensen og slår sig ned på en af de mange stationer i haven.

Denne med udsigt til et lille vandhul, hvor grønne alger har lagt sig forsigtigt som et tæppe over vandet.

”Det er jo helt pragtfuldt at opleve, og det er tydeligt, at selvom den gror vildt, så er der lavet stier, så man kan komme rundt og tænkt over tingene. Det er en virkelig spændende oplevelse, og vi hilser alle denne slags initiativer, der fremmer biodiversitet, meget velkommen,” slutter hun.