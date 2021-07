Rødovre vælger folkeskolen

Kun 7.7 procent af eleverne i 1. klasse går i Rødovre i en privat- eller friskole. Det er langt under gennemsnittet for hele landet. Foto: Arkivfoto

Skoleliv Kun i to danske kommuner vælger færre forældre end i Rødovre at sende deres børn i privatskole i 1. klasse. ”Det er de ansatte i folkeskolens fortjeneste,” understreger udvalgsformand.

Af André Bentsen

Mens det i Ringsted Kommune er hvert tredje barn, der allerede i første klasse skifter til en privatskole, er det kun 7.7 procent af eleverne i Rødovre.

Det er et lidt andet billede end i 40 andre kommuner, hvor mindst hvert femte barn går i første klasse på en fri- eller privatskole. Det viser ny analyse Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har kortlagt udviklingen på skoleområdet siden 2007 på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

”Mange steder går virkelig mange børn i dag på fri- eller privatskole. En del af forklaringen er, at der er lukket mange folkeskoler siden 2007, og ofte er der så opstået en fri- eller privatskole i samme lokalområde,” siger Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker og projektchef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

I Rødovre glæder formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S) sig over, at tallet kun er steget meget lidt i Rødovre.

”Jeg har naturligvis stor respekt for forældres valg af skoletilbud til deres børn, hvad enten det er privatskole eller folkeskole, men som politisk ansvarlig for skolerne i Rødovre gennem knap 16 år er jeg både glad og stolt over, at folkeskolen i helt overvejende grad er forældrenes førstevalg i Rødovre. Og også at tilslutningen til vores lokale skoler fortsat er ekstrem høj sammenlignet med kommuner rundt om i landet,” siger udvalgsformanden.

”Jeg er selvfølgelig med på, at denne undersøgelse viser andelen af børn, der begynder i henholdsvis folkeskole og privatskole, og derfor ikke tager højde for, hvad der sker i udskolingen, hvor nogle elever fra folkeskolerne i Rødovre begynder på først og fremmest Frederiksberg Privatskole. Det ændrer dog ikke ved, at også den samlede andel elever i privatskoler i Rødovre ligger klart under landsgennemsnittet og har ligget stabilt i mange år,” fortsætter Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Mest for de rige

En undersøgelse fra sidste år viste, at det især er den højere middelklasse og overklassen, der sender deres børn på fri- og privatskoler. Det gælder både i de store byer og i landkommunerne.

For eksempel går 31,5 procent af elitens børn i landkommunerne på en fri- eller privatskole i 1. klasse, mens det kun gælder for 16,9 procent af børnene fra arbejderklassen.

”Vi ved, at det i høj grad er børn fra ressourcestærke hjem, der går på fri- og privatskolerne. Så med forskydningen fra folkeskolen til privatskolen er vi godt i gang med at grave en kløft mellem top og bund. Vi skaber et A-hold bestående af elitens børn og et B-hold med børn fra mindre ressourcestærke hjem,” siger Mie Dalskov Pihl.

Vigtig folkeskole

Derfor kalder udvalgsformanden det også for afgørende, at flertallet vælger den lokale folkeskole.

”Folkeskolen er en af de få institutioner i samfundet, hvor børn og forældre mødes på tværs af uddannelse, arbejde, indkomst og etnicitet, og folkeskolen har dermed stor betydning for samfundets sammenhængskraft,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen og fortsætter:

”Det er også værd at huske på, at privatskoler generelt tiltrækker børn fra ressourcestærke familier, hvilket i nogle kommuner betyder, at der kommer en ubalance i folkeskolerne, hvor der så ikke kan opnås den såkaldte ’klassekammerateffekt’, hvor børn fra “ressourcesvage” hjem nyder godt af at være sammen med bogligt “stærke” elever i skolen. Sådan er det heldigvis ikke i Rødovre, hvor eleverne i stor stil mødes på kryds og tværs til stor fordel for alle.”

”Efter min mening har lærere, pædagoger og ledere på skolerne en stor del af “æren” for den store tilslutning til folkeskolerne i Rødovre. Det vil jeg gerne sige stor tak for. Og også tak til forældrenes opbakning til skolerne i Rødovre, uanset om der er tale om vores folkeskoler eller kommunens ene privatskole,” tilføjer han.