RH ildsjæl er gået bort

Finn Jensen blev 86 år. Foto: Kim Skipper

mindeord En af Rødovre Håndboldklubs helt store personligheder, Finn Jensen, gik stille bort søndag den 4. juli.

Af Peter Fugl Jensen

Finn har været involveret i RH i en lang årrække – siden 80’erne -på det helt store plan, selvom han aldrig selv har spillet håndbold. Roning havde hans store interesse – både som aktiv og som træner. Men han havde to døtre, Ea og Ann, som var begyndt at spille håndbold, og i den forbindelse begyndte han at tage del i klubbens arbejde.

Han har gennem årene været næstformand, ungdomsformand, materielforvalter og holdleder for blot at nævne nogle af hans jobs, og han var en af de bærende kræfter i RH’s storhedstid, da vi vandt Danmarksmesterskaber og deltog i Europa Cup.

Slægten lever også videre i klubben. Ea blev en fremragende målmand og fik 21 A-landskampe og blev gift med Stig Mittet, som var en af støtterne på 1. herre senior, da RH spillede i 1.division, som dengang var den højeste række. To af deres sønner er Patrick og Andreas, som stadig er spillende.

Finn var uhyre hjælpsom, og der har været få tilfælde, hvor man er gået forgæves, når man bad om hjælp – hvis der overhovedet har været nogen. Et klassisk eksempel var, da 1. damesenior skulle til en kamp i Jylland – med tog fra Hovedbanegården – og konstaterede, at de manglede deres spilletøj. Finn fik fundet tøjet frem, kørte i bil til Korsør, hvor holdet fik tøjet, da de gik ombord på færgen. Sådan!

Siden han, på grund af helbredet, måtte stoppe med at tage del i arbejdet, har han været stærkt savnet, når der viste sig udfordringer, som han normalt klarede. Han blev kåret som Årets Idrætsleder i Rødovre i 1991 og blev udnævnt til æresmedlem i klubben i 2003.

Finn blev 86 år og efterlader sig – ud over Ea og Ann – sin Hustru, Frida, som også har taget kraftigt del i klubbens arbejde i de ”gamle dage”.

Æret være hans minde

På vegne af RH – Bent Eriksen