Nyt kuld børnetræer på vej

Tidligere borgmester Erik Nielsen var i 2013 med til at indvie de allerførste børnetræer i 'frugtlunden' på vestvolden. Siden er der plantet over 1600 træer og i år kan tallet vokse med yderligere 500. Foto: Arkiv

personligt træ Forældre til ca. 500 nyfødte børn vil i disse uger blive tilbudt et børnetræ af Rødovre Kommune.

Af Christian Valsted

Siden 2013 har Rødovre Kommune tilbudt alle forældre, til et nyfødt barn, at de kunne få plantet et børnetræ med egen personlig stamtavle, så børn og deres forældre kan følge deres eget træ.

Og tilbuddet om at få plantet sit eget træ fortsætter ufortrødent i 2021 og Rødovre Kommune oplyser, at forældrene til ca. 500 nyfødte børn i Rødovre i disse uger vi modtage et brev, hvor de vil får tilbudt muligheden.

”Vi tilbyder at plante et træ til ære for alle de nye børn i Rødovre. Børnene er vores fremtid, og det er fantastisk, at der bliver født så mange børn i Rødovre. De nye børnetræer er med til at gøre Rødovre grønnere. Det er godt for det lokale klima og miljø, og det styrker biodiversiteten, så insekter og fugle får bedre levevilkår,” siger borgmester Britt Jensen (S).

Træerne bliver plantet henover efteråret og vinteren. Forældrene får brev om træets præcise placering lige inden jul. På den måde kan børn og forældre sammen følge træet i de kommende år og børnene vil altid have deres eget træ her i Rødovre – uanset hvad der sker i resten af børnenes liv.