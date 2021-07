Mindeord for en kæmpe ildsjæl

Fire gange har Kirsten Falster været med i opløbet til titlen som Årets Ildsjæl i Rødovre, hvor hun har været med i mange sociale foreninger. Foto: Brian Poulsen

Dødsfald Det er med stor sorg, at jeg har modtaget beskeden om, at tidligere kommunalbestyrelsesmedlem for SF, Kirsten Falster, er død.

Af Britt Jensen, borgmester

Kirsten var en årrække medlem af Kommunalbestyrelsen. Jeg lærte meget af Kirsten. Hun var en dygtig politisk håndværker og meget respekteret i hele det politiske landskab. Hun var altid hjælpsom og ordholden – en aftale var en aftale. Selv om vi ikke var fra samme parti, opbyggede vi et stærk fortroligt samarbejde, og indgik mange politiske aftaler, der har medvirket til at udvikle Rødovre som en forgangskommune inden for det sociale område.

Kirsten var et meget engageret menneske. Hun var optaget af at gøre en forskel for borgerne i Rødovre. Hun havde et stort socialt hjerte, og især det sociale område stod hende nært. Hun var i mange år medlem af Socialudvalget – og var meget engageret i at skabe en stærk socialpsykiatri og gode forhold for psykisk sårbare medborgere.

Lærer og ildsjæl

Kirsten var uddannet folkeskolelærer og mange borgere har haft hende som lærer på Rødovre Skole. Mange af os husker ofte specielt én lærer fra vores skoletid, som havde en særlig betydning for os. Sådan én af de lærere var Kirsten. Engageret i sin undervisning og altid opmærksom på sine elevers ve og vel – især dem, som havde en vanskelig opvækst. Jeg møder stadig Rødovreborgere som fortæller om deres skoletid, og at Kirsten var en af de lærere, der gjorde en forskel for dem.

Mange sociale foreninger i Rødovre nød også godt af Kirstens store viden og sociale engagement. Hun var blandt andet meget aktiv i Handicaprådet og Foreningen Sind, og stod i en årrække som koordinator for at opbygge tilbuddet Sindnettet – en besøgstjeneste for psykisk sårbare borgere.

Kirsten har haft stor betydning for rigtig mange mennesker i vores kommune, og Rødovre har mistet en ildsjæl af de helt store.

Mine tanker går til Kirsten Falsters efterladte.

Ære være Kirsten Falsters minde.