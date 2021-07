Måltidskasser for alle

SPONSORERET INDHOLD Engang delte reklamebureauerne og meningsmålingsinstitutterne folk op i segmenter: Blå, røde, violette etc., og hver farve symboliserede en bestemt forbrugertype.

Af SPONSORERET INDHOLD

Den lidt konservative person, som tror på familien og de traditionelle værdier, fik én farve, den unge og progressive en anden, og på den måde kunne man skabe et billede af de målgrupper, som man som reklamebureau arbejdede med, eller af de respondentgrupper, som man som meningsmålingsbureau kunne relatere til de forskellige typer af svar i en undersøgelse.

I dag er det meget mere mudret at segmentere folk på den måde. Man kan godt være konservativ og gå ind for homoseksuel adoption, være kristen og feminist, eller være klimabekymret forbruger, selv om man bor i Vestjylland og måske mest køber traditionelle og konventionelt dyrkede madvarer i den lokale Brugs. Vi er meget mere individualiserede, og derfor er det ikke så nemt at ramme præcist, hvem man gerne vil nå, hvis man for eksempel skal markedsføre et produkt.

Måltidskasser til enhver forbrugertype

Det udnytter nogle af de firmaer, som står bag måltidskasser, som man for eksempel kan finde på hjemmesiden Måltidskassen.com , der er en side, hvor man kan sammenligne mange af udbyderne af måltidskasser og deres produkter. Det gælder blandt andet firmaet HelloFresh , som har delt deres kasser op i fire slags: Den klassiske, den familievenlige, den vegetariske og den hurtige. Især den sidste kategori, den hurtige, går på tværs af alle forbrugersegmenter og fokuserer i stedet på at tilbyde mad, som man hurtigt kan få på bordet.

Måltidskasser er blevet en kolossal succes de senere år. Ikke mindst under corona-nedlukningern er salget boomet, for med en måltidskasse får man leveret opskrifter til ugens måltider og tilhørende opskrifter lige til døren. Det har sparet mange ture til supermarkedet og dermed betydet mindre eksponering for smitte med COVID 19 virus, og mange har så i den forbindelse fundet ud af, at en måltidskasse er en både bekvem og tidsbesparende løsning.

For mange betyder det at abonnere på en måltidskasse også, at det bliver nemmere at variere maden i hverdagen. Skal man selv købe ind og hitte på alle retterne, kan man hurtigt komme til at køre i en skure, hvor der kommer frikadeller og hakkedrenge på bordet ret tit. Og selv om ungerne synes, at det er fint, kan det være inspirerende at prøve nye retter. Måltidskasserne vil ofte levere nye opskrifter og ingredienser, som man måske ikke lige selv havde tænkt på eller kan købe i de afgrænsede mængder, som man skal bruge, og så bliver det meget nemmere at prøve nye og spændende retter.