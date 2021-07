Lukkede Vestbad

Vestbad lukkede kortvarigt ned tirsdag morgen, men er åben igen. Foto: Brian Poulsen

Svømmehal Svømmehallen er desværre lukket. Sådan stod der tirsdag morgen på Facebook, hvor Vestbad med et stort rødt adgang forbudt skilt beklagede over for gæsterne, at de måtte gå forgæves. Der var dog intet alvorligt eller farligt i gang og badet åbnede en time senere igen.

Af André Bentsen

Det var langtfra så dramatisk, som det lød, da Vestbad tirsdag morgen lukkede svømmehallen.

Et opslag på Facebook fik ellers flere til at ringe til lokalavisen, der dog hurtigt kunne få afkræftet, at den kontakte udmelding, ’Svømmehallen er desværre lukket’, dækkede over et uheld, som mange frygtede.

”Det var heldigvis en udramatisk nedlukning,” siger leder af Vestbad, Ulrik Gjerstrup-Olsen.

Hver morgen, når livreddere og teknikere møder ind i hallen, tager de prøver af vandet, og det var en af de prøver, der fik en af de ansatte til at reagere hurtigt.

”Vandprøven var lige under den grænseværdi, der er. Vi kunne egentlig godt have åbnet og så reguleret i løbet af dagen, men det er for gæsternes sikkerhed, at vi gør det med det samme i den her situation,” siger Ulrik Gjerstrup-Olsen, der beklager, hvis den kortvarige nedlukning har skabt problemer eller uro.

”Det var lidt for meget med et rødt skilt i billedet, så vi beklager, at det har virket for dramatisk. Men der er åbent nu og alting kører godt. Det er en sikkerhed for gæsterne, at vi reagerer hurtigt, og jeg håber, dem der måske gik forgæves fik en kop kaffe, mens de ventede,” slutter han.