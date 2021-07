Ligner du din nabo – så bor du i Grøndalslund Sogn

Der er mennesker fra alle samfundslag, når der er gudstjeneste i Islev Kirke. Sådan er det de fleste steder i Rødovre - men ikke alle! Foto: Arkivfoto

Vi har det med at bo tæt på folk, der ligner os selv, men faktisk er Rødovre en af de kommuner i landet, hvor befolkningssammensætningen er mest blandet. I hvert fald i tre af de fire sogne.

Af André Bentsen

Islev, Rødovre og Hendriksholm sogne er alle blandt de seks sogne i Danmark, der har den mest blandede sammensætning socialt set.

Der er med andre ord både dét, som man ville kalde mange borgere fra eliten, fra middel- og arbejderklassen og fra gruppen uden for arbejdsmarkedet.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har undersøgt de sociale klassers størrelser i de 2066 sogne med mindst 100 indbyggere i Danmark.

593 af sognene er socialt blandet i et vist omfang, mens kun 50 sogne er meget socialt blandede – som for eksempel de tre ud af fire sogne fra Rødovre.

”Vi har det med at bo i områder med andre, der ligner os selv ret meget. Det gælder også helt ned på lokalt niveau,” siger Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

”Det er almindeligt kendt, at overklassen især er koncentreret nord for København, mens arbejderklassen er rykket ud af de store byer. Nu viser vores analyse på mere lokalt plan, at det er relativt få områder i Danmark, der har en klassesammensætning, som spejler lagene i samfundet generelt,” fortsætter han Lars Andersen.

Vigtigt med god sammensætning

I Rødovre Kommune glæder borgmester Britt Jensen (S) sig over analysen.

”Jeg tænker, at når tre ud af fire sogne i Rødovre er meget blandede sogne er det et udtryk for, at vi er lykkes ganske godt med de mange initiativer, vi har taget igennem mange år med at sikre blandede boligområder, en stærk boligsocial indsats samt byudvikling med fokus på blandede ejerformer med både ejerboliger, privat udlejning og almene boliger,” siger Britt Jensen.

Hun kalder det for en fordel for balancen i en kommune som Rødovre, at boligområder afspejler de sociale klassers andele af befolkningen.

”Vores tilgang i Rødovre har jo gennem mange år netop været at sikre denne blanding, fordi vi tror det giver en god balance i de enkelte boligområder,” siger borgmesteren og tilføjer:

”Jeg tror samtidig, at det medvirker til at sikre gode, stabile og trygge boligområder, som vores borgere er glade for at bo i og hvor vi samtidig sikre, at der er plads til alle sociale klasser i vores kommune.”

Mødes på tværs af skel

Lidt det samme er Lars Andersen inde på i sin analyse.

”Det er vigtigt for forståelsen af hinanden, at vi er opmærksomme på de klasseskel, der stadig er i vores samfund. Hvis sprækkerne mellem os vokser sig større, risikerer vi at miste den her fælles forståelse på tværs af socioøkonomiske kår. Solstrålen i analysen er, at der faktisk er lokalområder, hvor man kan mødes på tværs af sociale skel som indkomst, uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning. Lad os inspirere af de blandede områder,” siger Lars Andersen.

De 10 meget blandede sogne

Filips Sogn (København Kommune)

Mørkhøj Sogn (Gladsaxe Kommune)

Præstebro Sogn (Herlev Kommune)

Rødovre Sogn (Rødovre Kommune)

Islev Sogn (Rødovre Kommune)

Hendriksholm Sogn (Rødovre Kommune)

Risbjerg Sogn (Hvidovre Kommune)

Glostrup Sogn (Glostrup Kommune)

Roskilde Søndre Sogn (Roskilde Kommune)

Kimmerslev Sogn (Køge Kommune)