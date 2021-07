Lær at synge opera og åbne gaver som en youtuber

Bibliotekerne glæder sig til at invitere folk inden for til kulturelle oplevelser efter sommerferien. Bare husk, at du skal bestille billetter. Foto: Arkiv

Vildt efterår på vej Når temperaturen snart falder til noget mere menneskeligt, kan du godt glæde dig til at unboxe gaver med en youtuber, få et lynkursus i opera og være med til at lave en livehistorie med en succesforfatter.

Af André Bentsen