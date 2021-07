Kom i biffen eller svømmeren med Rundt om Rødovre

Jess Haastrup er bare en af mange, der har besøgt næsten alle Rødovres veje i den sjove konkurrence, der øger både lokalkendskab og sundhed. Du kan hente dit kort i avisens pergola i redaktionens åbningstid på Rødovrevej 151

Rundt om Rødovre Den store Rundt om Rødovre-udfordring sender deltagerne på sommerferie med en gratis gave - hvis de altså henter den selv.

Af André Bentsen

500 Rødovreborgere har det sidste år fået motion samtidig med, at de har lært deres by bedre at kende gennem vores store Rundt om Rødovre-udfordring. Flere har sågar besøgt samtlige af Rødovres veje. Tre personer vinder nu gratis adgang til alt i Vestbad i en måned, men du kan også få en sød præmie i form af fribilletter til byens mange tilbud, håndklæder, drikkedukke og svedbånd.

Det eneste du skal gøre er, at nøjes med at tage én præmie fra vores pergola på Rødovrevej 151, hvis du er en af dem, der har leget med i den sjove udfordring.

I Vestbad glæder lederen, Ulrik Gjerstrup-Olsen sig i hvert fald til at se vinderene give den gas i både fitnesscenter og svømmehal.

”Historisk har jeg haft mit eget fitnesscenter, men vi kan se her i svømmehallen også, at det ikke er alle, der ønsker at træne, men gerne vil motionere mere. Derfor bakkede vi også op om Rundt om Rødovre, fordi det var et tiltag, der nemt og sjovt kunne øge sundheden hos rigtig mange Rødovreborgere,” siger han og tilføjer:

”Vel at mærke midt i en svær tid, hvor mange var afskåret fra deres normale træning i klubberne og centrene på grund af corona.”

Vestbad har udlovet tre gange én måneds fri adgang til fitness og svømmehal, og du kan se hvem af deltagerne i Rundt om Rødovre, der ‘løb’ af sted med de gavekort i faktakassen her på siden.

Hent din gratis gave

I følge Vestbad, har alle, som har gået en ekstra tur på Rødovres veje, dog vundet.

“Den her måde, hvor det er valgfrit om man løber eller går, giver en masse muligheder på en sjov måde, hvor der har været fokus på Rødovre og motion,” siger Ulrik Gjerstrup-Olsen.

Det samme mener kommunen, som har sponsoreret sjove små gaver, som håndklæder, drikkedunke, svedbånd og fribilletter til forskellige kulturinstitutioner.

Dem har vi lagt i avisens pergola, hvor du må gå forbi og tage en enkelt præmie, hvis du har deltaget i konkurrencen.