Jane fik ny have gennem Hjælpebanken

Jane er handicappet og kan ikke selv passe sin have. Derfor spurgte hun Hjælpebanken Rødovre om hjælp, og i dag er den med hendes egne ord, lige til Bo Bedre. Foto: Danish Street Docs

Hjælpebanken Rødovre Jane Maglelund er handicappet og kan hverken klippe hæk eller slå græs, men så er det godt, at hun har meldt sig ind i Hjælpebanken Rødovre, der igen gav kontant udbetaling i form af gode tjenester og karma. ”Nu har jeg en have lige til Bo Bedre,” griner Jane.

Af André Bentsen

Det var en vild idé, der i sin tid førte til skabelsen af en hjælpebank i Rødovre, hvor læserne kunne udvikle tjenester med hinanden, eller slet og ret hjælpe dem, der har brug for det.

Som Jane Magleholm.

”Jeg havde brug for hjælp til hækklipning og græs,” skrev hun i et opslag i Hjælpebanken på Rødovre, hvor 1000 medlemmer netop nu udveksler hjælp med hinanden uden at bede om noget retur.

Jane kan nemlig ikke selv tage sig af haven på Brandholms Allé.

”Jeg har mit handicap. Derfor kan jeg ikke gå med en plæneklipper eller bruge en hækkesaks,” forklarer hun.

”Da jeg flyttede ind i 1993 havde kommunen en haveordning. Her kunne vi, mod betaling, få hjælp. Den er nu sparet væk, så vi må selv finde hjælp,” fortsætter Jane Magleholm, der hurtig fik respons i Hjælpebanken Rødovre.

”Det var ikke svært at bede om hjælp. Jeg fik hurtig kontakt. Den første boede dog i Jylland, så jeg måtte på den igen,” griner hun, men vupti så fik hun kontakt.

”Så nu har jeg en have lige til Bo Bedre,” siger Jane stolt.

Manden, der kiggede forbi, har vel set flere haver, end de fleste andre i Rødovre.

Kan godt lide at hjælpe

Her arbejder han nemlig fast som anlægsgartner, men opslaget fra Jane Magleholm kunne han ikke stå for.

”Jeg blev inviteret til gruppen Hjælpebanken Rødovre af nogle gode venner, som jeg har hjulpet med at klippe hæk i del år, og da jeg blev anbefalet af et vennepar til Jane, som havde brug for hjælp til en have som trængte til kærlig hånd og hun så kontaktede mig, havde jeg ikke noget imod at træde til, da jeg havde lidt tid til det,” forklarer Martin Madum Andersen.

”Jeg er uddannet gartner siden 1999 fra Slagelse Tekniske Skole og har hjulpet mange mennesker med deres haver og har løst mange forskellige opgaver i haverne, og det er noget, som jeg godt kan lide at lave. Også det der med at hjælpe andre mennesker,” understreger han.

Og det er Jane Magleholm ekstra glad for.

”Vi skal hjælpe hinanden, hvis vi kan. Godt naboskab er vigtigt og Rødovre er en god by at bo i. Hvis du smiler, så smiler folk tilbage og gennem Hjælpebanken Rødovre, er det altså virkelig let at få kontakt til god hjælp,” mener hun.