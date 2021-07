Inviterer børnefamilier til gratis leg og læring

er er endnu lidt tid til at glæde sig, da de første forløb bliver gennemført i foråret 2022. Foto: Presse

naturvidenskab Hvis du har børn i 6-12-års alderen, der godt kan lide at eksperimentere, så læs trygt videre. Med støtte fra Villum Fonden vil 400 familier fra Rødovre og Gentofte nemlig få mulighed for at komme på Experimentarium til næste forår.

Af Christian Valsted

Flere hundrede børnefamilier fra Rødovre og Gentofte kan se frem til at blive inviteret på specialudviklede forløb på Experimentarium, hvor de kan blive klogere på naturvidenskab og teknologi. Det oplyser Rødovre Kommune i en pressemeddelelse.

De første forløb bliver gennemført i foråret 2022 og her vil familierne kommer til at deltage i fem besøg med tematiserede workshops og aktiviteter. Undervejs vil familierne blive introduceret for fem naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder, nemlig ‘observation’, ‘prøv dig-frem’, ‘spørg’, ‘læs og søg’ og ‘eksperiment og modeller’. Formålet er, at børnene og familien sammen får konkrete redskaber til at forstå og tage naturvidenskaben med hjem.

“Vores verden bliver stadig mere kompleks, og derfor er det en rigtig god ting, at man allerede fra barn får et indblik i nogle af de sammenhænge, som videnskaben gemmer på. Nu kan vi give en række familier med børn her i Rødovre en enestående chance for at blive klogere på naturvidenskab og teknologi på en spændende måde, hvor der er plads til leg,” udtaler formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

Det er Villum Fonden, der har bevilliget de lidt over 4,6 millioner kroner, som projektet koster og Rødovre Kommune oplyser, at der på et senere tidspunkt vil blive meldt ud, hvordan familier kan ansøge om at komme med i projektet.