I Rødovre får du værdi for dine tysker-dåser

Kasper Olsen har brugt de første dage på at hjælpe Rødovres mange pantere til også at få ekstra treats ud af deres tomme flasker. Treats, der kan veksles til varer i Rødovre Centrum Foto: Danish Street Docs

Genbrug Hvert år ender 500 millioner dåser og flasker i naturen. Ny app, der i disse dage testes i Rødovre, belønner pantere med gaver fra lokale forretninger, også for de dåser, der ikke er pant på.

Af André Bentsen

Forestil dig en Verden, hvor du udover de 200 kroner, du får retur for dine brugte flasker, også får 200 kroner, du kan bruge på øl, smykker eller popcorn i de lokale butikker?

Det lyder måske for godt til at være sandt, men hvis alternativet er en stigende belastning og forurening af vores miljø, kan modellen meget vel gå hen og blive en kæmpe succes. Og det er Rødovre, der er prøveklud.

Her kan panterne nemlig downloade den nye app ’Graitor’, der øger incitamentet for pantning af hensyn til miljø og ressourcer ved også at give borgerne værdi for de dåser og flasker, der ikke er pant på, samt dobbelt op på dem, der er.

’Pengene’ kan så bruges på tilbud i de lokale butikker, der samtidig får god reklame og lov til at gøre en forskel for miljøet.

En ret så bæredygtig model om man må sige.

”Graitor bygger derfor oven på vores eksisterende retursystem. Det betyder at man fremover – foruden sine pant kroner – får ekstra værdi i form af digitale point for hver returnerede flaske og dåse, med og uden pant. De digitale pantpoint veksles via appen til ’treats’ i butikker eller online, der består af gratis- eller købsbetinget produkter,” forklarer co-founder & Marketingschef Lukas Holtmann.

Længe undervejs

Graitor har været tre år undervejs, men fik i 2020 den nødvendige funding og team, der desuden er bakket op af Innofounder, Fonden for Entreprenørskab og en række kommercielle partnere.

”I testen er vi fokuseret på butikkerne i Rødovre Centrum, fordi centeret bakker op og allerede har en god grøn profil i forvejen,” siger Kasper Olsen, der er co-founder og CEO i Graitor.

”Man kan få sine treats, hvis man scanner sin bon uanset, hvor man panter,” understreger han.

Bare scan din bon

I praksis foregår det ved, at du bare scanner din bon og så tikker pointene ellers ind på din Graitor konto til senere brug.

”Der er ca 500 millioner dåser og flasker om året, der ikke bliver genanvendt. Det vil være stort, hvis appen kan være med til at lave om på det, så grænsedåser ikke ender i skraldespande og naturen,” siger Kasper Olsen og tilføjer:

”Vi startede i fredags i Rødovre, og der er allerede et par hundrede, der har skrevet sig op. Flere har sågar allerede indløst, deres treats i Rødovre Centrum. Det viser, at det tager kort tid at sætte sig ind i, og at alle kan mærke, de får noget ud af at gøre en forskel for miljøet. Måske appen kan være med til at ændre vores adfærd og vaner til at genbruge mere. Det er startet godt i Rødovre i hvert fald,” siger Kasper Olsen, der glæder sig til at udvide forsøgsordningen til landets øvrige 3.000 pantautomater i 2022.