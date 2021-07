Graver på Islevdalvej

Det er her på Islevdalvej, at der vil være ekstra larm og gravearbejde hele ugen. Foto: Danish Street Docs

Vejarbejde En beskadiget kloakledning og et elkabel, der skal graves op vil ugen ud forstyrre borgere omkring Islevdalvej.

Af André Bentsen

Rødovre Kommune har givet dispensation fra forskriften for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter, så entreprnørfirmaet Nordkysten frem til fredag også kan grave i jorden mellem klokkem 20 til 05.

“Der er tale om opgravning af beskadiget kloakledning, opgravning af elkabel, der har beskadiget kloakledningen samt reetablering af begge på Islevdalvej 220,” oplyser Rødovre Kommune.

I perioden vil der forekomme støj fra gravmaskiner, opgravning af jord, komprimeringsgrej, asfaltfræser, lastbiler og kortvarig betonskæring.

Når kommunen overhovedet giver dispensation for gravetidspunktet i en sådan sag, skyldes det ifølge forvaltningen, at Rødovre Kommune vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte projekt, da arbejdet af hensyn til trafikafviklingen og mandskabets sikkerhed bedst kan finde sted om aftenen og natten.