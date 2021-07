Gode idéer til aktiviteter i din sommerhusferie

SPONSORERET INDHOLD Der er intet andet sted i verden, der er lige så dejligt som Danmark i sommermånederen. Bølgende kornmarker, smukke strande, grønne skove, jordbær med fløde og Dannebrog, der vejrer mod en blå himmel er indbegrebet dansk sommer - og den bedste måde at nyde den på, er i et hyggeligt sommerhus.

Du behøver nemlig ikke tage sydpå for at få en helt fantastisk ferie, med masser af mindeværdige oplevelser. Med sommerhusudlejning kan du nyde den danske sommer i skønne omgivelser og få masser af kvalitetstid med dine nærmeste. Er du til mere end blot afslapning på terrassen og middagslure i solen, er der desuden masser af aktiviteter at kaste sig over i sommerlandet.

Vi har lavet en lille guide med gode idéer og forslag til, hvad du skal lave i din sommerhusferie. Vi garanterer, at du ikke kommer til at kede dig.

Gå på opdagelse i naturens spisekammer

Hvorfor købe al din mad i det lokale supermarked, når den danske natur bugner af spiselige skatte? Der er masser af spiselige urter, bær, svampe og planter at finde, hvis du vel at mærke ved, hvor du skal lede. Der findes mange forskellige bøger om sankning – at samle mad i den vilde natur – som kan gøre dig klogere. Og så er det en sjov aktivitet, som både børn og voksne kan være med til.

Det er dog vigtigt, at du dobbelttjekker, at de ting, du finder rent faktisk er spiselige. Ellers risikerer du at komme galt afsted. Hav derfor gerne en bog med eller undersøg evt., om dine fund er giftige på internettet.

Tag på fisketur

Træk din gamle sweater på og lad bare skægget stå! En fisketur er den helt perfekte ferieaktivitet, når du er i sommerhus. Dels er det en hyggelig måde at tilbringe en god del af dagen på, dels kan du måske være så heldig at fange dagens aftensmad.

For erfarne fiskere er der et utal af strande, åer, søer, havne og sågar broer at fiske fra i Danmark. Hvis du er nybegynder, kan det imidlertid være sjovere at fiske i en put ‘n’ take sø, hvor chancen for at trække en fangst i land er noget større.

Nyd en dejlig dag på stranden

Ingen sommerhusferie uden mindst én dag tilbragt i vandkanten. Den oplagte strandtur byder naturligvis på solbadning og en forfriskende dukkert i havet, men der er også mange andre ting at give sig til, især for familier.

Krabbefiskeri med klemme og snor, fangst med fiskenet i vandkanten, ravjagt, drageflyvning, hygge med spand og skovl, og mange andre aktiviteter egner sig perfekt til strand og sand. Husk solcreme, parasol, snacks og rigeligt med kolde drikkevarer!