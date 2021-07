Forener maleri og musik med Lucky Lukes hest

Nu kan du opleve Bjørn Eriksens kunst og musik på første hånd i Rødovre Foto: Privat

Kunst og koncert Nu kan du både komme til kunstudstilling og koncert med multikunstneren Bjørn Eriksen på biblioteket.

Af André Bentsen

Du behøver ikke at være hurtigere, end din egen skygge for at komme til koncert med Bjørn Eriksen og samtidig se hans malerier på Rødovre Bibliotek, men du skal være lidt hurtig alligevel.

I udstillingen med det Lucky Luke-agtige navn ’Come On Jolly Jumper’, forener den lokale multikunstner både maleri og musik i en udstilling, der kan ses frem til den 1. august, suppleret med to koncerter, henholdsvis den 24. juli og 31. august.

På biblioteket vil du kunne se Bjørn Eriksens palette af talenter. I over 40 år har han virket som billedkunstner med en omfattende række udstillinger i ind- og udland. Siden 2016 har han også virket som komponist, hvor musikken er flydt ud af ham i en lind strøm i form af moderne klassisk musik, viser, ballader og børnesange.

”Han bruger aktivt sin erfaring fra billedkunsten og som komponist ’maler’ han musikken, og bruger løs af den billedkunstneriske begrebsverden overført til musikken,” lyder det om Bjørns tilgang til kunsten.

Forandringer på godt og ondt

I sin kunstneriske praksis interesserer Bjørn Eriksen sig for at afspejle den indvirkning og de mentale forandringer verden har på mennesket, med andre ord maler han mennesket på godt og ondt. Det samme gør sig gældende i hans musikproduktion, hvor sangene handler om de fælles menneskelige grundvilkår, både for voksne og børn.

Malerier og sange forbundet

På udstillingen ’Come On Jolly Jumper’ viser Bjørn Eriksen sine malerier af mandlige og kvindelige figurer samt sine fantasi-ansigter, der leder tanken hen på eventyr.

”Hans figurmalerier er en hyldest til manden og kvinden, ganske som hans ballader er det. Hans ansigtsmalerier kunne være personer fra hans børne- og eventyrsange,” lokker arrangørerne af koncerten, der skal forbinde musikken med kunstværkerne på væggen. Koncerterne starter klokken 12.

Her synger og spiller Bjørn Eriksen sine ballader og børne- og eventyrsange. Heraf et par smagsprøver fra kommende album ’Grimm og H.C. Andersen’, hvor Bjørn Eriksen har gendigtet kendte eventyr og sat musik til. Musikken som spilles til koncerterne vil kunne ’lukke op’ til en oplevelse af malerierne på væggen og omvendt. Hver koncert varer 40 minutter, og alle sangene er på dansk.

Come On Jolly Jumper og Brødrene Grimm Den Yngre

Udstillingens titel refererer til maleriet ”Come On Jolly Jumper”, som viser den ”fløjte boble” Lucky Luke bruger, når han kalder på Jolly Jumper. Bjørn Eriksen har også malet Brødrene Grimm, hvor Den Yngre kan ses på udstillingen.

Udstillingen og koncerterne henvender sig både til voksne og børn.