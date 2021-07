Er du Danmarks næste hotdogkonge

Galhalsen fra Vejle spiste 27 hotdogs på et kvarter - hvor mange kan du sluge? Foto: Presse

Hotdog Hvis din livret også er buffet er det måske dig, der skal give galhalsen fra Vejle kamp til stregen, når de officielle mesterskaber i hotdogspisning igen vender kostpyramiden på hovedet denne sommer.

Af André Bentsen

”Buffet,” svarede den tidligere Rødovremester i hotdogspisning, da vi før coronaepidemien spurgte ham til, hvad hans livret var.

Om han stadig har smagsløgene skruet ordentligt på i munden vil tiden vise, for du skal kunne spise rigtig mange hotdogs, hvis du skal gøre dig håb om at sidde til bords ved de største grovædere i Danmark, når finalisterne til DM i Hotdogspisning skal findes.

Steff’s Place Rødovre er klar til at tage imod kandidaterne fra Rødovre og omegn inden vinderen kåres den 3. september i Aalborg i konkurrencens 10 års-jubilæum. Kvalifikationsrunden er i gang fra den 12. juli til 15. august, og finalisterne skal findes rundt om i det ganske danske land, blandt andet i Rødovre Centrum.

Lokal vinder får en rejse

Førstepræmien i DM i Hotdogspisning-finalen er et oplevelseskort på 20.000 kroner, men der er også flotte præmier til alle de lokale vindere, hvor der er en miniferie på spil.

Reglerne er ganske simple; spis så mange hotdogs som muligt på 15 minutter. De ti bedste på landsplan kommer i finalen, der afholdes den 3. september i Aalborg til en kæmpe event. Adgang til konkurrencen, og i første omgang et kvarter i hotdog-himlen, koster 100 kroner, og som altid går alle pengene ubeskåret til et velgørende projekt. I år er det Fonden Børnenes Kontor (Jydernes slang for en pølsevogn, Red) i Aalborg, der kan nyde godt af en økonomisk saltvandsindsprøjtning.

”Vi vil igen gøre DM i Hotdogspisning til en fantastisk og sjov begivenhed for alle. Der kan synes langt fra din lokale pølsevogn til podiet i Aalborg, men det gør måske heller ikke så meget, om du bliver danmarksmester. Bare du kan spise flere hotdogs end din bedste ven, din bedrevidende mester, din kollega, din gamle far, eller hvem du nu drømmer om at slå. For vi har alle i hvert fald én, som vi under INGEN omstændigheder vil tabe til – og så kan man jo se, om man kan slå den nuværende rekord på hele 42 hotdogs på blot et kvarter og sikre sig en plads blandt de 10 storspisende finalister,” siger Christian Winther Eriksen fra arrangøren Steff Houlberg.

2020-udgaven af DM i Hotdogspisning blev med rå løg i øjnene aflyst på grund af corona. Seneste vinder i 2019 blev Mikael Berg Larsen aka Galhalsen fra Vejle, der spiste 27 hotdogs på et kvarter. Rekorden indehaves fortsat af Ruben Mikkelsen, der i 2016 nåede hele 42 hotdogs. 3. september 2021 kåres den nye hotdogkonge.