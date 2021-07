En kæmpe er død

Poul-Erik Pultz bisættes på tirsdag Foto: Privat

Mindeord Det er med stort sorg, at jeg har modtaget beskeden om, at min gode partifælle Poul-Erik Pultz er sovet stille ind i fredags.

Af Britt Jensen, borgmester

Jeg har kendt Poul-Erik Pultz siden jeg kom til Rødovre for over 30 år siden. Han var et utroligt rart menneske, der altid deltog aktivt i kampen for de svagest stillede i vores lokalsamfund.

Poul-Erik Pultz eller Pultz – som han også blev kaldt, var i mange år en populær radiovært på lokalradioen, Rødovre Kanalen. Han var med fra starten, da lokalradioen blev en vigtig del af mediebilledet i Rødovre. Pultz stod for sportsnyhederne kombineret med ørehængende dansktop-musik. I sine mange år på Rødovre Kanalen opbyggede Pultz en stor fanskare, som dagligt lyttede til hans programmer og musik – især dansktop med Bamses Venner var meget populært.

På den private bane var Pultz største stolthed hans tvillingepiger, deres storesøster og hans børnebørn. Han talte altid meget varmt om dem. De betød alt for ham.

Pultz var uddannet fængselsbetjent og var i mange år aktiv i fængselsbetjentenes fagforening, hvor han satte fokus på fængselsbetjentenes forhold. Han var bl.a. gæst i et af datidens mest sete tv-programmer, Lørdagskanalen.

Sport – især fodbold – var en af Pultz’s helt store passioner. Han var en aktivt Avarta-fan og før i tiden mødte man tit Pultz på lægterne til Avartas hjemmekampe. Pultz deltog også aktivt i kampen om en ny skøjtehal i Rødovre tilbage i 1990’erne, hvor han var opstillet til kommunalvalget i 1993 for Socialdemokratiet.

Rødovre har mistet en af sine gamle kæmper.

Mine tanker går til Poul-Erik Pultz’s efterladte.

Ære være Poul-Erik Pultz’s minde.