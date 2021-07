Elever skiftede gear med Team Rynkeby

Interessen var stor, da Team Rynkeby sendte børnene fra Valhøj Skole ud at løbe for at samle penge ind til børn med kritiske sygdomme.

Team Rynkeby Mens de professionelle cykelryttere bruger alle deres kræfter på at bestige de franske alper, cykler Team Rynkeby Danmark rundt for at bekæmpe kræft og andre kritiske sygdomme blandt børn. Forleden tørnede de ud fra Rødovre og du kan stadig nå at støtte deres mission.

Af André Bentsen

Hvert år cykler den gule slange af ildsjæle gennem Danmark, når Team Rynkeby samler penge ind til børn med kritisk sygdom.

De mange ryttere giver en del af deres liv i sadlen for at andre, kan få et bedre liv, og forleden besøgte de Valhøj Skole for at få flere til at deltage i skoleløbet.dk, hvor eleverne selv kan samle penge ind.

Bedre chance for at gå på sommerferie med god samvittighed får man ikke bare foræret så nemt.

Eleverne på Valhøj Skole gav den da også gas med både spørgsmål og ivrighed, og der blev pillet ved cyklerne og de mange gear, da rytterne viste sig frem.

”Team Rynkeby har den her mission om at få skolerne til at deltage i skoleløbet for at hjælpe børn med kritisk sygdom. Det synes vi er højaktuelt i denne coronatid og da Valhøj Skole er en idrætsprofilskole giver det god mening, at vi var derude som noget af det første,” forklarer Susanne Grant fra Team Rynkeby.

Og eleverne tog udfordringen op. På området ved Det Hvide Hus løb de rundt og rundt og støttede indsamlingen.

”Det er godt, at børn løber for børn. Klassekammerater, fællesskab og det at løbe for noget, der giver mening, får alting til at gå op i en højere enhed,” siger Susanne Grant og fortsætter:

”De fleste har en kammerat med astma, eller en der er overvægtig, så alle kan sætte sig ind i det at løbe og give noget af sig selv, men også at hjælpe nogen, der har det svært.”

Team Rynkeby

Team Rynkeby er et europæisk velgørenhedscykelhold, som hvert år cykler til Paris for at samle penge ind til børn med kritiske sygdomme og deres familier.

Team Rynkeby blev stiftet i 2002, da 11 motionscykelryttere med tilknytning til den danske juiceproducent Rynkeby Foods A/S besluttede sig for at cykle til Paris for at se afslutningen på Tour de France.

Rynkeby Foods var hovedsponsor for turen, men andre virksomheder bakkede også op. Faktisk var deltagerne på historiens allerførste Team Rynkeby-hold så gode til at skaffe sponsorater, at der var 38.000 DKK i overskud, da holdet returnerede til Danmark en god uge senere.

Pengene donerede Team Rynkeby til børnekræftafdelingen på Odense Universitetshospital, og en tradition var født.