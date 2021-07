Efterlyser idéer til bekæmpelse af narkohandel

En fond bestyret af Københavns Vestegns Politi uddeler igen penge til gode projekter mod narko. Foto: Arkiv/modelfoto

politi Hvis du har en god idé til, hvordan Københavns Vestegns Politi kan bekæmpe narkotikahandel, så hører ordensmagten gerne fra dig.

Af Christian Valsted

En gavmild borger fra Ishøj valgte i 2020 at testamentere 4,7 millioner kroner af sin arv til Københavns Vestegns Politi til bekæmpelse af narkohandel. Borgeren hed Ejner Christian Christensen og der er siden blevet oprettet en fond i hans navn, så Københavns Vestegns Politi kan formidle pengene efter hans ønske.

I foråret uddelte politiet legater til fem konkrete projektet i politikredsen på i alt 310.854 kroner og nu er der igen mulighed for at ansøge om midler.

”Det var dejligt at se så mange med virkelyst og kreative indgangsvinkler til at bekæmpe narkotika og stofmisbrug, og jeg kan kun opfordre alle med en god idé på tegnebrættet til at sende en ansøgning,” udtaler formanden for fonden Kim Christiansen, politidirektør ved Københavns Vestegns Politi, i en pressemeddelelse.

Det er anden gang, fonden skal uddele midler, og der ventes at blive uddelt i alt 250.000 kroner.

Sidste ansøgningsfrist er 23. august, og ansøgere får besked sidst på året.

Du kan læse mere og søge her.