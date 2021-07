Efter 18 år i kælderen bliver kæmpeværker udstillet

i 1970 skabte Henry Heerup fem monumentale malerier, der blev kaldt ’Kampsax-serien’. Malerierne var en udsmykningsopgave til det nyopførte Kampsax kollegium i Lyngby. Nu kan de ses på Heerup Museum Foto: Presse

kunst Det kunstneriske skatkammer under Heerup Museum indeholder lidt af hvert. I en ny sommerudstilling er fem kæmpeværker blevet støvet af og udstilles nu for første gang side om side.

Af Christian Valsted

Henry Heerup var en særdeles produktiv kunstner og derfor hænder det stadigvæk, at Heerup Museum udstiller ’nye’ værker på museet. Og sommerens særudstilling ’Livsfrise for Kampsax’ er et glimrende eksempel på netop det.

i 1970 skabte Henry Heerup fem monumentale malerier, der blev kaldt ’Kampsax-serien’. Malerierne var en udsmykningsopgave til det nyopførte Kampsax kollegium i Lyngby, hvor de blev afsløret ved indvielsen den 21. juni 1970. Malerierne var en særlig gave til kollegiet fra dets stiftere Else Kampmann, Otto Kierulff og Jørgen Saxild.

Kampsax-serien var endnu én af de mange store bestillingsopgaver, som den populære kunstner udførte i disse år, ofte ud fra tanken om at kunsten skulle være en betydningsfuld del af almindelige menneskers liv og hverdag.

”I Heerups Kampsax-malerier er der foruden de flotte farver og det ornamentale formsprog også en meget menneskelig, ja nærmest universel billedfortælling om livet, naturen, kærligheden og fantasien. De fem værker viser på fornem vis Heerups evne til at sammensætte velkendte motiver som nissen, ægget, livstræet og overflødighedshornet i en slags moderne mytologi om forholdet mellem mennesker og dyr, natur og teknik samt fantasi og virkelighed,” fortæller Anni Lave Nielsen, der er museumsleder på Heerup Museum.

11 meter kunst i receptionen

De fem værker fik titlerne ’Rummanden’, ’Harpe-havfruen’, ’Udviklingen’, ’Fuglereden’ og ’Rideturen’. De fem farvestrålende malerier fyldte 11 meter i kollegiets reception og var i mange år samlingspunkt og stemningsfuld kulisse for generationer af studerende, inden de i 2003 blev deponeret på Heerup Museum.

Nu skal malerierne igen sprede glæde, når de første gang udstilles side om side og i dialog med Heerup værker fra museets egen samling.

Sommerudstilling ’Livsfrise for Kampsax’ kan opleves på Heerup Museum frem til den 22. august